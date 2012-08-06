欧元区应对危机犹如竞赛 各方僵持看谁先脚软

路透巴黎8月6日电---"你先来."

"不,还是你先来吧."

欧元区正缓步迈向一个解决债务危机的新计划.目前各主要力量好比是在进行一场生动的"比胆量"竞赛.

这场比赛中最新的一步棋来自欧洲央行.欧洲央行上周表示愿意出手,购买债券以拉低西班牙和意大利的举债成本,但设下许多条件.

从欧洲央行、面临压力的国家、欧盟金主德国、到已经接受纾困的国家,这场游戏中的每一个主角都在等着让别人先采取行动,让别人承受最大的代价.

欧洲央行和债市投资者之间也像是在玩一场比胆量的竞赛.由於对决策者克服危机的能力缺乏信心,债市投资者已将欧元区推到解体的边缘.

德拉吉企图威吓投机客,好让他们不要再做空欧元,他表示,欧洲货币联盟是"不可撤销的",做空欧元毫无意义.

在9月末决定性的行动出台之前,情况料将变得更糟,无论是市场、政治角力,抑或是雅典和马德里的街头.

西班牙和意大利原本期望欧洲央行会介入,在现有的节支措施基础上提供支援,不必忍受申请纾困所带来的屈辱.

但欧洲央行出手的前提,却是西班牙必须先申请援助,并接受严格的政策条件和监督,以及欧元区各国政府投入自己的资金,让欧元区援助基金参与行动.

"西班牙似乎认为,他们能够得到欧洲央行无条件大力帮助.这是不可能的事情."一名欧元区高官表示.由於该问题的敏感性,该官员要求匿名.

西班牙首相拉霍伊现在已经不排除求援,他表示一旦知道欧洲央行准备采取何种措施和相应的条件,他将根据"他认为符合西班牙人民最大利益的方式"做出决定.

而意大利则希望,一旦欧洲央行出手援助西班牙,意大利借款成本将相应下降,不必自己开口求助.虽然意大利的债务负担比西班牙还要沉重,但预算状况远远好过西班牙,国内储蓄和银行业也更为强劲.

外交人士称,意大利总理蒙蒂上周与拉霍伊会面时,就试图怂恿拉霍伊对外求援.不过他也明白,如果西班牙要求纾困,市场可能臆测意大利将是下一个,并将攻击火力对准该国.

**做好本分**

作为欧元区纾困基金最大的出资国,德国则是要求其他国家做好自己的"本分",以免德国整体财务负担增加.德国明年即将举行选举,总理默克尔不想还要再向国会要求更多纾困资金,特别是不愿花在希腊身上.

默克尔和财长朔伊布勒在度假期间保持沉默,避开美国和IMF要求迅速采取行动、支持西班牙和意大利的压力.

9月12日德国宪法法院将作出裁决,预料将认可欧元区永久纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)的合法性,但在此之前,欧盟领导人难有太多作为.而荷兰将在同一天进行大选,在这之前,看守政府也极不愿意再有任何新的援助举措.

与此同时,下月可能就会耗尽资金的希腊,则是指望国际金主会因为极度担心希腊退欧给欧洲经济和欧元造成的破坏,从而给予希腊更多时间落实第二轮救助计划,并打消更多债务.

而於2010年接受援助的爱尔兰,则是设法让自己获得和西班牙或者希腊一样的优待,减轻清理银行业所需成本.

**一朝被蛇咬**

欧洲央行总裁德拉吉对於可能买进债券的谨慎设限,本不该让投资者感到意外,不过市场最初的反应是大跌,折射出外界对欧央行不会立即采取行动感到失望.

德拉吉自身也受到各种约束,比如强势的德国央行总是对他不太信任.为了欧洲央行信誉着想,德拉吉也不能无条件印钞来支持负债国.

欧洲央行去年就吃了苦头,一等到欧洲央行开始买进意大利西班牙两国债券以拉低借款成本,意大利时任总理贝鲁斯柯尼的改革承诺就跳票.

所以这一次,德拉吉一定要让欧盟执委会和成员国政府执行更严格的财政和经济改革条款,才能给予援助.

此外,欧洲央行表示将购买较短期债券,一方面缓解迫切的融资压力,修复央行货币政策传导机制,同时让受援国家继续承受需要经济改革的较长期压力.

这项正在成形中的计划,目的是让西班牙和意大利能够继续在资本市场融资,而且是以两国及欧元区政府都能负担的代价.欧元区国家的救助基金规模实在太小,不足以覆盖西班牙三年内的全部融资需求,更不要说意大利了.

欧洲央行仍是唯一拥有无限火力可以震慑市场的要角.意识到上一次有限购债计划的设计缺陷之後,德拉吉并不排除这一次祭出规模大得多的干预措施,他表示这应该会"够用".

欧洲央行这场"比胆量"博弈赛的难处在於,既要吓跑作空欧元区的投机客,但又不能失去德国的支持,也不能让受援国家躲过改革压力.

拉霍伊态度的转变,可能意味着"比赛拉开帷幕".(完)

--编译 丁琦/李春喜/艾茂林;审校 蔡美珍

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