欧洲二线公债首次与公司债区分开来 欧债危机成为过去

路透伦敦12月7日 - 自金融危机以来，投资者首次开始将欧元区二线国家公债与公司债区别对待。这要感谢欧洲央行(ECB)的支持，以及市场愈发相信欧债危机已经结束。

第三季，反映公司债保险成本的Markit iTraxx欧洲指数开始与体现公债风险的指标背离，比如10年期意大利公债与可比德债之间的利差。浏览相关图表请点击：reut.rs/1HScvqT

自欧债危机顶峰时期的2011年以来，这两个指标几乎亦步亦趋，因投资者认为意大利、西班牙和葡萄牙等国公债的风险至少与类似评级的公司债风险相当。

但自7月以来这两者之间出现了明显背离。10月时，衡量公司债风险的指标iTraxx指数ITEEU5Y=触及一年高点，而同期的二线国家公债收益率却在下跌，10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEBDE10YT=TWEB与德债利差缩窄至五个月最小。

分析师们称，这个走势反映出投资者不再认为二线国家公债处于危机模式了，即便市场对风险较高的公司债信心恶化，也不大可能被一起拖着下跌。

“有许多相当合理的理由令人对信用市场戒慎以待，部分是因担心我们可能正进入一段全球增长减弱的时期。”苏格兰皇家银行(RBS)欧洲利率策略主管Giles Gale称。

“这不应影响大家对二线国家政府公债的看法。它们是一类非常特别的产品，基本面不同，也有非常重要的支持者。”

**欧洲央行购债**

欧洲央行3月启动每月600亿欧元的资产购买计划，已普遍推低欧元区公债收益率。

但那并非欧元区部分负债最高国家政府债券目前被认为是相对安全投资标的的唯一理由。

经济环境改善，各国实施结构性及财政改革，都对那些二线国家国家有帮助。

“二线国家债券市场信用化，主要是出于对欧元区解体的忧虑。”Spiro Sovereign Strategy总经理Nicholas Spiro说。

“那些担忧已经大幅减退，趋同再度成为二线国家债券的标语。”

苏皇指出，二线国家收益率和风险资产脱节，可能是2016年的一大主题--就像今年美国公债和欧元区债券分道扬镳一样。

意大利10年期公债与德国可比公债之间的利差略低于100个基点，远低于2011年时的550个基点。

10年期西班牙公债与德债间的利差目前略高于100个基点；苏皇的Gale称，该利差明年可能降至40个基点左右。

**信用**

其他方面，企业债的前景是这种脱节情况料将持续至2016年的一个原因。

调研公司CreditSights的欧洲策略团队主管David Watts表示，信用面临的风险因素来自欧元区外部而非内部。

“这些因素包括大宗商品、美联储升息、新兴市场疲弱以及中国无法预料的事情，”Watts称，“然而迄今为止，这些似乎都是相当强劲的支撑因素。”

他补充说，虽然欧洲企业违约率仍很低，该部门的人气遭到美国违约情况的破坏。

欧洲企业债市场的规模约为2万亿欧元，与意大利公债市场的规模大致相当。

惠誉上月表示，能源和金属/矿业部门的违约数量在第四季继续有增无减，让美国高收益企业债的违约率持续承压。

投资者对信用市场的担忧，与二线公债市场的总体乐观情绪形成对比。

“(二线公债市场)透明度更好，整体上危险程度较低，”苏皇的Gale称。(完)