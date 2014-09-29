若债务危机重燃 欧洲央行QE或加大投资者损失--律师

欧元大涨日圆急坠 因法国大选忧虑消退
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路透伦敦9月26日 - 据2012年曾担任希腊债务重组的一名律师称，如果欧元区被迫再度大量减记公共债务，欧洲央行大规模购债计划可能导致投资者亏损加大。
投资者今年持续增持欧元区政府公债，寄望欧洲央行会购入公债，以向停滞不前的经济注入资金，即量化宽松(QE)。
但如果欧洲央行要求在该计划中获得优先债权人地位，就像在希腊债务重组中那样，民间投资者可能在未来违约时遭受更多损失，因为欧洲央行将要求全额偿付。
“QE引发了债权人待遇的问题，”律师事务所Allen & Overy合伙人Yannis Manuelides表示，“欧洲央行不能不说明这个问题就开始大规模购债，因为每一次欧元干预举措都会加重其他人的问题。”
欧洲央行尚未正式获得优先债权人地位。市场假设欧洲央行将在购债计划中与民间投资者处于同等地位。但德国官员已经警告欧洲央行不要违规资助各国政府并越俎代庖。
欧洲央行拒绝置评，称该行并未正式推出QE政策。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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