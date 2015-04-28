欧元区一连串债券赎回或将推低欧元--法国巴黎银行

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月27日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师称，未来一周一连串的欧元区债券赎回活动过后，渴求回报的投资者可能会将资金转向欧元区以外的更高收益，这可能将欧元向下推向1.04美元。
欧元区政府本周需向债券投资者连本带利支付约600亿欧元(约合650亿美元)，是新债供应的四倍之多，这笔资金中多数还需要另寻归宿。
摩根大通的数据显示，自去年8月以来，欧元区的投资者平均每月购买300亿欧元外国债券，该投行认为其中多数都是以美元计价。
这就要求投资者抛欧元买美元，从而导致欧元兑美元下跌。
另一方面，据法国巴黎银行策略师称，重新投入欧元区债券的资金将进一步打压债券收益率(殖利率)，因此也会令欧元承压。
“从某种程度上讲，这将导致欧元/美元相对利差进一步扩大，成为欧元未来一周的一大阻力，”策略师在发给客户的一份研究报告中写道。“我们仍看空欧元/美元，预期欧元将下探1.04美元。”(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。