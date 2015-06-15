焦点：流动性趋紧 债券交易不好做

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦6月12日 - 在危机之前，法储银资产管理公司的Olivier deLarouziere一分钟就可卖出价值1亿欧元的公债，而现在得花上好几分钟。况且交易耗费更多时间可能会损耗他的成本。

比如周三，指标10年期德国公债收益率九个月来首次突破1%，早盘时段不到五分钟就上涨了2个基点，价格方面则是下跌了0.1%。

这是流动性萎缩的市场上投资者要面对的新现实：想要找到愿意接手一定规模买盘的对手方已不太容易。牛市的时候，比如过去三年的多数时候，债券能不能脱手不是什么大问题。

但过去两个月，在这个规模6万亿的欧元区公债市场上，很多人已经被“流动性溢价”这把钝刀子割得遍体鳞伤。这期间，指标德债收益率从接近“零”的历史低位大幅攀升，而这种拥有最高评等的资产估值则下挫了10%。

德债这轮惨重挫跌使流动性干涸问题重新受到关注。流动性问题加剧了德债收益率的上升势头，而后者正是欧元区国家政府、企业和消费者支付利率的标杆。

很多资产的交易方式也由此出现变化。投资者称，交易规模比以前小了，投资组合更加多样化以分散风险，能否顺利出脱成为决定是否买进的关键考量因素。

“人们越来越担心债市的流动性问题，我们也在花更多时间研究相关问题，整个行业都是如此，”道富银行欧洲、中东和非洲地区投资部门主管Bill Street表示。

各国央行通过购买债券实施史无前例的激励举措，这个做法在过去三年给债券投资者带来丰厚的回报，但也吸纳了市场流通量，令流动性下降。

银行监管更严，也导致流动性降低。做市银行在找到买家之前较不愿意建立债券存量，因监管部门要求他们拨备现金，降低持有资产的风险。

基金经理称债券存量大幅下降，欧洲银行业者仍然持有的部分主要是为了满足来自欧洲央行万亿欧元的量化宽松计划需求。

银行证券交易下降情况的图表，请见(link.reuters.com/cuk54w)。

**对策**

债市流动性下降的现象，可能扩散到其他市场。通常银行和其他金融机构以债券为抵押品借入现金。买卖债券越难，投资者越不愿意以其作为抵押品。

这还可能扭曲主权债借贷成本。

NAM利率主管de Larouziere称，尽管他对西班牙经济前景的看法好于意大利，但他更愿意持有意大利长期债券，因意大利债市规模相当于西班牙债市的两倍，流动性更好。

他持有的西班牙高风险短期债券较少。

“我们作出上述判断时，流动性可能是首要根据，”de Larouziere称。他成立了一个分析师特别小组，专门研究流动性。

道富银行的Bill Street建议给波动性设限，以此减轻低流动性造成的影响。

“当你看到触发因素出现时，你可以削减风险...把高风险股票转换成低风险股票，或者把股票投资转为债券投资，抑或把债券转为现金，以此来遏制风险，”他称。

安本资产管理旗下资深投资经理Roger Webb表示，欧元区和英国的交易规模已降至200-500万，危机爆发前为1,000-2,000万。因此，他所管理投资组合的平均资产项目数量也从危机前的50-60个增加到120-150个。

他下调了较大基金的业绩目标，弥补的办法是让那些策略更加灵活激进的小基金(“卫星”基金)提供较高回报。

Webb持有的债券年期较长，不太关注波动性上升。这些债券通常评级较高、流动性较高，但收益率较低。

“我们更愿意买进那些流动性较高，而非低流动性的资产，”Webb称。(完)

(编译 王颖/王丽鑫/许娜；审校 龚芳/李婷仪/郑茵)

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