交易员风云：公债交易员--紧张忙碌的金融市场新星

* 意大利、西班牙公债收益率成为新的"恐慌指数"

* 政界人士和公众纷纷学习债市词汇

* 除追踪经济动态,交易员现在还必须关心政治

* 公债部门躲过最严重的裁员潮冲击

撰稿 William James/Emelia Sithole-Mataris/Kirsten Donovan; 编译 丁琦/肖群英/郑茵/艾茂林

路透伦敦10月14日电---三年的欧元区债务危机,使昔日让人昏昏欲睡的公债市场变成了万众瞩目的焦点,对债券的看法、估值和交易方式也因此而转变.

自从1999年欧元诞生以来,随着各成员国累积起巨额债务,债市已经转变成一种评断经济政策优劣的工具,而且能让欧元区四分五裂.在过去10年时间里,政府利用忠诚的投资者汇聚起来的这个巨大资金池,为过度扩张的财政提供融资.

由於这些投资者现在变得挑剔很多,一度不为人熟知的债券收益率走势已成为判断欧元区危机的主要指标,而西班牙等受困国家的举债成本,甚至决定了其是否需要寻求援助.

因此,公债交易员不再是民间债务融资和交易市场的陪衬.在之前10年里,基於抵押贷款的复杂债务工具兴起,使民间信用市场造就了巨额收益,也为各个交易室带来过显赫的战绩.但也正是这些工具令全球市场陷入危机的深渊.

"我们不再被视为民间信贷市场身後的二等公民.我们同样身处第一线,帮助客户成功面对几十年以来最严峻的市场状况之一,"摩根大通欧洲、中东和非洲证券部门主管Carl Norrey表示,他负责该公司的公债交易监管.

但其中的挑战是,投资者现在认为,那些富裕国家也会像房屋业主和企业那样,对债务违约.

当希腊新政府在2009年披露该国糟糕不堪的公共财政状况时,这种转变就开始了.希腊的情势,使投资者和交易员不再相信欧元区国家发售的债券质量大致相同,而且无风险.

在从那时起开始的连锁反应中,希腊已实际发生债务违约,爱尔兰和葡萄牙也被投资者抛弃.此外,尽管有关央行采取了一系列此前难以想象的措施,西班牙还是一步步走向寻求救助的边缘.

欧元区公债的最高和最低收益率--即德国和希腊公债的利差,因而从五年前的仅0.25个百分点飙升至17个百分点.

因此,交易员不用再像以前那样,依靠大量低佣金交易,从价格的微小扭曲中获利.

**寻求内心平静**

如今要在一家投行生存下去,曾经只需专业知识的债券交易员必须对他们关注的国家有更广泛的了解,从政府和民间债务,到每天的政局变动,都要有所涉猎.

对投资於希腊和西班牙等欧元区"二线国家"的交易员而言,情况尤其如此.

摩根士丹利驻伦敦利率和公债交易联席主管Angelie Moledina透露,公司在2011年就合并了欧元区二线国家公债和民间债券交易部门,以适应这些变化.

在摩根大通的伦敦办公室,交易员已从精通所有欧元区国家发行的某个特定期限的债券,转变精通一个国家发行的全部债券的专家.

交易员的工作方式也发生调整.他们必须小心选择交易时间,以便在动荡市况中斩获最好的价格,如今这一市场的买家和卖家数量都比五年前要少得多.

在危机爆发前,0.01个百分点(1个基点)或更小的波动都会让交易产生盈亏.如今市场每天波幅要大得多,公债交易员不得不在工作之余寻求内心的平静,就像他们在更动荡市场中的同事一直以来那样做的.

"三年前,10个基点的波幅就会让我压力很大.如今这已司空见惯,你必须相应调整仓位并学会适应这种市况,"法国巴黎银行全球固定收益交易主管Guillaume Amblard说,"每天下班後,你都需要找到工作之外的办法让自己平静下来."

但这很难做到,尤其是在债券价格对全天候的政治消息比对经济数据更敏感的时候,这与以往市场主要由预定日期公布的经济数据来驱动时不一样.

例如,在意大利政府宣布全面预算改革举措後,该国公债收益率在去年12月5日下跌将近一个百分点,但随後三天悉数涨回,因有关欧洲央行会购买该国公债的预期消退.

交易员通常坐在六至八块屏幕前,浏览能够推动市场的消息.

一位不愿透露姓名的欧系银行交易员表示,他同时盯着五家不同新闻机构的消息,还要一直查看网站和社交媒体Twitter.

危机前的好日子渐渐远去,那时午餐有时可以吃到下午,市场一收盘,交易员马上下班,基本上要到第二天才会来看头条新闻.

**新思路**

价格波动变大可以意味着利润增大,但也可以让投资者损失惨重.这促使很多投资者退出遭受重挫的欧元区债市,也改变了交易员的工作方式.

市场里的买家和卖家越少,债券市场的流动性也就越差.

这加剧了价格的波动,交易员不得不把单笔大交易分拆成许多小交易,在一整天的交易中逐步分批进行,以避免价格大起大落,而不再像以前那样用一次点击或者一个电话就能完成.

人与人之间的接触因而变得更为重要.虽然金融资产交易的买卖报价已经越来越多地依靠电脑,但在危机时期流动性几近干涸的时候,电话这种传统交易方式还是显示了无与伦比的价值.

"也许前一天可以毫不费力地做成价值1亿(欧元的二线国家公债交易),但第二天,可能一超过2,000万就会导致市况波动,"施罗德投资固定收益交易主管Nick Robinson说.

**恐惧指数**

债市和债市交易员的重要性与日俱增,因公债市场起伏导致其他资产类别大幅波动,效力蔓延至欧元区以外.

今年3月,当欧洲央行向银行业挹注万亿欧元长期贷款以对抗危机时,澳元和新西兰元上涨.而当希腊政治僵局看似将以无序违约收场时,欧洲股市在一天之内大跌2.6%.

欧元区受困成员国发行的公债,在危机期间自始至终都追随着投资者的整体情绪变动.

"在紧张时刻,西班牙和意大利公债收益率成为新的恐惧指数,这是你能用到的最佳指标,"巴黎Global Equities的定量销售交易业务主管David Thebault说.

在其他交易平台裁员之际,债市地位重要性的提高,帮助很多债市交易员保住了饭碗.

包括主权债在内的广义固定收益交易部门并未逃脱裁员厄运,但大银行的大多数公债交易平台都完好无损地保留了下来.像野村等一些银行甚至进行了扩张.

对於那些带领这个行业步入新纪元的人而言,有一件事是很确定的,那就是交易员必须不断学习新技能.

"也许你只作德国公债交易,你可以迅速算出价格,根据收益率曲线进行交易--但这样的日子已经屈指可数了.这是老古董的思维方式,"摩根大通的Norrey说.

"人们要麽重新改变自我,适应新技能,接受那些提高客户服务所需要的本领,要麽就赚不到一分钱."

由於企业、家庭和预算削减都要以政府借款成本水平为指标,公债收益率波动在全球的重要性不言而喻,政治人物和公众不得不开始熟悉债市术语.

"经过了20年,我妈妈终於也能弄懂我的工作内容,"另一家欧洲银行的债市交易员对路透说.(完)

--译文审校 程琳/蔡美珍

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