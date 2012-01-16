默克尔誓言加快欧元区财政改革 此前标普下调区内九国评级

* 区内国家领袖将评级下调视为警讯

* 意大利被视为头号问题国

* 默克尔称决定不应阻碍EFSF

* 标普称法国评级可能被进一步下调,但称欧元区不会瓦解

记者 Robin Emmott/Brian Rohan 编译 许娜/李春喜/张若琪/石冠兰

路透布鲁塞尔/柏林1月14日电---在标准普尔调降欧元区数个国家的信用评级一天之後,欧洲国家领袖周六承诺将加快制定巩固财政支出的计划,并且尽快让永久性援助基金开始运作.

在下调欧元区17国中九个国家的评级後,标普在与记者和分析师召开的电话会议中表示,过去两年笼罩欧洲的债务危机料将继续带来风险,并称欧元区正步入衰退.

标普还警告称,如果经济衰退令法国的债务和预算赤字进一步扩增,该国将面临评级被进一步下调的风险.标普此次已将法国AAA评级下调至AA+.

"我们认为,欧洲采取的政治回应跟不上欧元区持续产生的挑战,"标普信用分析师Moritz Kraemer在会议中称,并预计欧元区2012年区内生产总值(GDP)有40%的机率会萎缩1.5%.

下调评级消息公布前数小时,希腊政府与民间债权人旨在重组希腊债务的谈判破裂,使得雅典当局濒临债务违约.如果希腊违约,将破坏欧元区的团结,并可能蔓延至其他国家从而吞噬整个欧元区.

在AAA评级未受影响的德国方面,总理默克尔表示,评级下调凸显出为什麽成员国必需尽快签署"财政协议",新的纾困机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)也应当尽早获得资金.

"现在我们面临的挑战是,必需以更快的速度、更坚定地实施财政协议,而不是使其弱化,"默克尔在德国北部城市基尔的一次基督教民主党(CDU)会议上表示.

"我们尤其要尽快实施ESM,这对於(获得)投资者的信任非常重要,"她补充说.

据德国金融时报报导,欧洲央行执委亚斯穆森(Joerg Asmussen)警告称,欧洲强化财政制度的努力正在被削弱,他认为最新的协议草案对预算纪律"大量兑水",因为协议允许(成员国)在特殊状况下增加额外支出.

包括默克尔在内的领导人敦促欧元区国家勒紧裤带,并且实行增税和大幅削减支出等措施,希望以此能够控制巨大的预算赤字.但这引发市场担心这些国家的经济能否恢复健康增长,债务负担沉重国的借款利率也可能会被推得更高.

标普表示还没有假设欧元区分裂的可能,不过该机构批评欧元区领导人过度着眼於削减债务,而对提高经济竞争力的关注不够.

"我们认为决策者对这场危机的诊断,只是认识到部分根源."Kraemer提到当局侧重预算撙节称.

"基於竞争力趋势分化,欧元区外部融资和经常帐处境都在日益失衡,必须更为重视这个方面,这才是更适当的判断,"他说道.

**警钟**

奥地利表示,标准普尔的决定无异对该国敲响了削减债务和赤字的警钟,也唤醒欧洲需更迅速地进行改革.奥地利的AAA评等遭下调一个级距.

"降评对奥地利是坏消息,但发生这样的事应能唤醒每个人."奥地利财长费克特表示,"现在每个人都认识到这...主要是关乎债务和赤字问题,而非经济."

部分国家评等遭调降的幅度较大.法国、奥地利、马尔他、斯洛伐克和斯洛文尼亚评等被下调一个级距,但意大利、葡萄牙、西班牙和塞浦路斯则被调降两个级距.葡萄牙债信评等被打入垃圾级.

奥地利籍的欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,意大利面临的问题格外突出,因该国和其银行业者今年面对大量再融资需求.

在接受奥地利电台访问被问及意大利是否是"头号问题儿童"时,诺沃特尼同意此说.意大利目前的评等被降至"BBB+",和哈萨克斯坦同级.

"就某种意义而言,没错,因为我们知道今年意大利再融资需求的规模非常庞大.该国的银行也需再融资."他说.

"在市况正常时这些都没问题,但在市场非常紧张和困难的时候,就可能出现问题."

**法德淡化评级影响**

在标普作出决定之後,与评级机构长久以来的摩擦在欧洲激起反响.虽然德国和法国对标普评级决定轻描淡写,称其为预料之中,但西班牙财长的态度却更为不安.

"此次降评范围过广,影响了太多国家,也影响了欧元的公信力,"西班牙财长Cristobal Montoro在广播中表示.

"欧洲机构要意识到现在是尽一切可能来建立并强化欧元的时候了,这一点非常重要,"Montoro称.债务沉重的西班牙在欧元区有着最高的失业率.

同时,为规避评级影响,德国总理默克尔对一项降低机构投资者对评级机构依赖的提议表示支持.

这一构想将被引入立法,允许机构投资者自行评估风险,不受这些主要评级机构的影响,独立做决定.

"我认为这非常有用,看看我们在哪里有必要对立法作出改变,"默克尔在其政党会议上称.

欧洲领袖将於1月30日举行峰会,对如何促进经济成长及就业进行磋商.默克尔周六的言论表明,她还将寻求加快推进实施更严格的共同财政规则.

但是现在,与会领导人或许还有更重要的事情要做.降评威胁到欧洲金融稳定机构(EFSF)的最高评级,因担保国中的法国及奥地利不再拥有AAA评级.

EFSF若遭降评,将增加其借款成本,降低其保护欧元区疲弱成员国的能力.标普称将"很快"发表对於多国主权评级遭降调对EFSF影响的看法.(完)

--编译 许娜/李春喜/张若琪/石冠兰; 审校 沈以文/程琳

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