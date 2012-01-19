欧元区经济德国一枝独秀 并不代表能慷慨无度或一国独大

* 德国的AAA评级以及良好经济形势使之与欧元区拉开距离

* 意大利带头呼吁德国提供更多援助

* 默克尔不会增加出资,亦不会放弃以法德为核心的格局

记者 Stephen Brown; 编译 郑茵/程琳

路透柏林1月18日电---正当许多欧洲国家因为债务评级调降和高失业而痛苦不堪的时候,德国却以其低廉的借贷成本,接近纪录的就业人数和AAA债信评级而自豪.即便温和衰退,德国AAA评级也或许无虞.

但是德国要避免过於露骨地对其他国家的不幸表现出得意--按德国人的话来说就是,幸灾乐祸.

德国经济不断有令人安慰的消息传来,德国商报(Handelsblatt)封面上的超人卡通形象也受到鼓舞,解开衬衫露出一只德国雄鹰,旁边加上这样的评语:"德国与欧洲其他国家的差距越来越大了."

然而德国也知道,法国和奥地利这些亲密盟友以及欧元区纾困基金的评级被调降,可能意味着自己要变得更加慷慨才行,而德国也不一定会乐于肩上责任加重.

意大利总理蒙堤如今带头呼吁,要求德国出钱增强纾困基金的救援实力,并使用欧元区共同债券这样的手段降低意大利等国的借贷成本,德国总理默克尔的保守党政府对此明确表示,不欢迎这样的提议.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在标准普尔调降欧洲金融稳定机构(EFSF)评级後称,就该机构所承担的职责而言,其资金"到目前为止是充足的",同时柏林依然不大可能考虑共同债券一事.

让德国当前积极推进的事情是推出永久替代EFSF的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),该机构将於2012年中期成立,比原先计划提早一年.同时德国也正忙于让除英国以外的所有欧盟国家签署"财政条约"以避免将来危机重演.

对按部就班地应对危机顽固的坚持,以及拒绝让勤俭节约的纳税人承担"道德风险"向希腊等不愿进行改革的国家屡次三番提供援助,这不免让欧美领导人深感挫败.

评级调降会对形势产生影响.根据Berenberg分析师Holger Schmieding的计算,欧元区中拥有AAA评级的国家比重从61%降至36%--意味着德国的影响力增强,其与法国共掌欧元区大旗的局面让人看起来显然更加不平衡了.

然而由德国一家在危机中独撑大局也不太好看,默克尔也认为此次危机是二战以来最严重的.

欧洲对外关系委员会高级政策专家Ulrike Guerot把德法两国共同领导对抗危机的格局比喻成德国骑在摩托车上,而法国则坐在旁边的跨斗里.

不过她相信德国无意仅仅因为评级机构调降评等就把自己的战略夥伴踢下车.这些评级机构受到欧洲当局越来越多的质疑,而市场似乎也已将这些消息轻松消化.

"有一种深入人心的说法,那就是没有了法国,一切都是瞎扯,"Guerot对路透表示."从政治上说,如果德法轴心解体,欧洲也就跟着完蛋了."

**德国情况乐观**

标普给予其他AAA评级欧元区国家的展望都是负面,唯有德国无短期降级之虞,因此尽管德国在克制自己避免因此而自满,但难免还是有一丝唯我独尊的得意之感.

默克尔所属政党在德国下议院的领袖Peter Altmaier称:"德国竞争力比10年前更高,因此对德国的信心也更强,发债利率也就更低."

发行量最高的德国画报指出,德国成为欧债危机避风港意味着,其支付的债券利率为1993年以来最低,同时多数商界领袖都认为若还是使用德国马克,出口价格就会高於目前以欧元计价的出口.

荷兰国际集团分析师Carsten Brzeski称,"拥有稳健的基本面并受到危机带来的正面影响,德国成为欧元区不可多得的情况乐观的国家."

不过即便如此,仍会偶尔浮现出使用欧元弊大於利、德国应该退出欧元区的想法.

但此类言论往往很快就会销声匿迹,就像Linde(LING.DE)首席执行官Wolfgang Reitzle表示德国应考虑退出欧元区时那样.

路透调查显示,西门子(SIEGn.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)、德国电讯(DTEGn.DE)、宝马汽车(BMWG.DE)和大众(福斯)(VOWG_p.DE)等公司都寻求欧元避险.

德国邮政(DPWGn.DE)首席执行官Frank Appel对路透称:"无论欧元救援成本多高,都高不过它在过去以及未来带给德国和欧洲的好处."

但就像Reitzle所言,纳税人对救援效果的耐心可比不上公司首席执行官们,德国下议院基督教民主党领袖Michael Meister的言论明显体现出了这一点.他表示,属於保守派的大多数人都不会支持德国给欧洲金融稳定机构填补降级後产生的资金漏洞.(完)

--编译 郑茵/程琳;审校 田建华/侯向明

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