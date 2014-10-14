（更正）欧元区设法软化德国立场以刺激支出

图中为欧洲央行前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

(更正：正文第四段应为“欧元区前景恶化”，而非“欧元区的偿债基金”；第10段应为“欧盟28国的投资自2008年以来减少约20%”，而非“欧元区投资自2008年以来减少约20%”。调整其它措辞)

路透卢森堡10月13日 - 法国和意大利本周将继续向德国施压，要求其动用政府资金来重振欧元区迟滞的经济。但承诺的用来创造成长的一连串计划将要等到12月才会准备好，显示其仍然不紧不慢。

继上周在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议后，欧洲财长们周一在卢森堡举行两日会谈。当中，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)排除了为欧元区“开支票”的可能性。

根据为卢森堡会议所准备的文件，一项折衷办法是由公共和民间资金创立一个基础建设投资基金，不过甚至连一连串可能计划的第一份草案都要等到12月才会准备就绪。

欧元区前景恶化引发全球决策人士的恐慌，他们担心欧元区再次拖累全球经济，并称持续严格专注在苛求预算是不合时宜的。

消息人士表示，欧盟官员仍在设法对法国和意大利2015年预算做最后调整以降低其财政赤字，这表明欧元区还在进行困难的平衡行动。

财长们亦将听取欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查人员对希腊将在2015年退出其纾困计划的评估。

有迹象显示德国数据欠佳或许会软化总理梅克尔反对公共支出的立场。梅克尔称，其政府正在探究鼓励德国经济增加投资的办法。第二季时德国经济萎缩0.2%，且可能继续走弱。

消息人士表示，德国下周可能调降今明年经济成长预估。英国也担心欧元区迟滞会冲击其复苏。

根据路透见到的欧盟文件，欧盟财长们把希望寄托在欧盟执委会和欧洲投资银行的一项计划上面。该计划将创造许多项目来提振企业动能及成长潜力。

据欧洲央行，欧盟28国的投资自2008年以来减少约20%。

各国财长期望尽可能吸引到民间投资，并赞成欧盟执委会候任主席贾克提出的3,000亿欧元投资计划，但并没有其他的细节。

虽然急需应对失业率居高不下的情况，但相应的努力在审慎推进，因担心匆忙展开没有明确经济回报的项目。

项目名单以及融资办法将在12月公布，而上月米兰开会时则承诺将在本周的会议提出方案。

法国和意大利指望德国增加公共支出，因法意两国无力承担，欧盟执委会认为两国的债务和赤字过高。

在欧债危机过后，欧元区对成员国预算有了严格的规定，要求各国量力而行，且执委会有权否决预算。

但法国和意大利政府受到欧洲央行和国际货币基金组织的鼓舞，后二者希望各国政府稳健地动用公共资金，防止欧元区2008年后第三次陷入衰退。

在卢森堡会议后，欧元区峰会10月24日将在布鲁塞尔举行，届时有关增加支出问题的争论仍会继续。(完)

(翻译 戴素萍/张荻； 审校 孙茉莉)

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