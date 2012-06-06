欧盟及德国研究如何救助西班牙

* 律师们研究欧盟如何帮助西班牙银行业

* 西班牙表示,等银行业审计结果出来後再作决定

* 欧洲央行维持利率不变,称不能越俎代庖

* 西班牙寻求避免令其难堪的政策条件

路透马德里/柏林6月6日电---欧洲消息人士周三表示,德国和欧盟(EU)官员正在紧急研究如何救助受债务所困的西班牙银行业,但西班牙尚未提出救助请求,并拒绝被置于国际监管之下.

西班牙是欧元区第四大经济体.该国周二表示,由於举债成本高涨,实际上已被信用市场拒之门外,并呼吁欧洲夥伴国帮助拯救其银行业.

欧洲央行(ECB)让投资者关於放松货币政策或者再度向银行业大量挹住廉价资金的希望破灭,尽管该央行称欧元区货币市场再次"失灵".欧洲央行在其月度政策会议上维持指标利率不变.

欧洲央行此举增加了欧洲政治领导人在本月稍晚的峰会上拿出债务危机解决方案的压力,对全球经济放缓感到不安的美国和其他主要国家也在密切关注本次峰会.

西班牙经济部长德金多斯周三在欧盟执委会的磋商後表示,没有立即申请救援的计划.他说,西班牙将等待本月出炉的国际货币基金组织(IMF)报告和该国银行业独立审计结果,之後才会对如何进行银行业资本重组做出决定.

欧洲央行总裁德拉吉表示,金融市场担心欧元区的未来并没有错,但他们低估了政治层面对欧元的支持.他欢迎欧盟领导人同意加速促进长期经济和货币同盟的工作.

他在记者会上表示,"欧元区的一些问题与货币政策无关.我认为,用货币政策填补其他机构缺乏行动所留下的缺口是不合适的."

浏览欧元区危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

他并承认此次利率决定并非一致通过,"少数委员,我是说不是很多委员",希望周三能够降息.

当被问及若欧盟峰会同意迈向财政和银行业同盟,欧洲央行是否会采取支持性举措时,德拉吉称没有这样的"讨价还价",但欧洲央行将关注事态发展并为采取行动做好准备.

**抓紧制定紧急计划**

欧盟执委会提议让监管机构获得广泛的权力以掌控陷入困境的银行,作为迈向欧元区银行业联盟的第一步.但这些举措必须首先获得欧盟成员国政府和欧洲议会的批准而变为法律,或许要等到2015年才会付诸实施,来不及对目前陷入银行业危机的西班牙提供帮助.

知悉柏林和布鲁塞尔商讨的消息人士表示,各方已开始抓紧为欧盟援助西班牙拟定紧急计划.他们称,律师们正仔细梳理欧盟协议,研究如何让马德里获得欧元区救援基金,而无须履行让西班牙难堪的全面经济调整计划.

德国官员表示,此举旨在避免西班牙像希腊、葡萄牙和爱尔兰一样,被迫实施外部强加的新经济改革举措,并接受欧洲和国际货币基金组织(IMF)的监督.

IMF将於下周一发布西班牙银行业报告,一些消息人士暗示,本周末在欧洲层面可能展开密集的预备性磋商.

德国政府发言人公开重申,西班牙有权决定是否寻求获得欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助.欧洲央行总裁德拉吉也持同一立场.

尽管欧元区经济停滞,但欧洲央行宣布决定维持利率不动,随後欧洲主要股市和欧元兑美元削减涨幅.欧洲经济在今年第一季勉强躲过了技术性衰退.

柏林消息人士表示,德国财政部认为欧元区永久性救助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)可以直接向西班牙的FROB银行救助基金提供贷款.但欧盟律师认为这种做法没有合法性.ESM定於下月生效.

"市场关於全球推出进一步政策行动的预期正在增强,"摩根士丹利的执行董事Ian Stannard表示.

穆迪调降了德国和奥地利几家银行的评级,称欧债危机造成更大冲击的风险上升.此举凸显了欧元区不作为的危险.德国是欧元区中实力最强的经济体.

德国总理默克尔所属的基督教民主党(CDU)党内资深议员考德(Volker Kauder)周三表示,他不认为EFSF的规定会允许直接向西班牙银行业注资.

"我认为西班牙必须申请动用(EFSF)救援基金,不是因为国家(预算)缘故,而是因为银行业的关系,"考德向ARD电视表示. (完)

--编译 张涛/张荻/肖群英;审校 戴素萍/张涛/徐文焰

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