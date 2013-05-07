欧股收涨 德国DAX指数创下纪录收盘高位

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%，至1,220.94点

* 德国股市涨0.9%，收在8,181.78点的纪录收盘高位

* Euro STOXX 50指数升0.7%，银行股领涨

路透伦敦5月7日 - 欧洲股市周二触及新高，受权重的银行股强劲业绩推动，德国股市指标指数上涨至纪录高位。

多数投资人认为，即使欧洲股市升势短期停顿，但今年将继续逐步攀升，因股市提供的回报高于债市。全球主要央行减息拉低公债的回报。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数FTEU3.收高0.3%，报1,220.94点，此为约五年最高。汇丰控股(HSBA.L)获利增长，扶助STOXX欧洲600银行指数.SX7P升2%。

德国股市DAX指数.GDAXI升0.9%，触及纪录收盘高位8,181.78点。该指数稍早触及8,206.01点的历史高点。

欧元区绩优股STOXX 50指数.STOXX50E攀升0.7%，至2,769.08点，为约两年来最高收位。

瑞士资产管理公司Da Vinci Invest AG主管Hendrik Klein“作多”股市，他押注欧洲股市将进一步上涨，他预期德国股市DAX指数在2013年底将触及9,000点。

英国富时100指数.FTSE收高0.55%，报6,557.30点。德国DAX指数.GDAXI升0.86%，报8,181.78点。法国股市CAC 40指数.FCHI涨0.37%，报3,921.32点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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