欧洲经济复苏不能依赖德国慷慨解囊 而应走改革道路--德财长

路透柏林9月9日 - 德国财长朔伊布勒周二断然拒绝要德国政府增加支出以促进欧元区经济的呼声，他在议会表示，痛苦的结构性改革是欧洲经济恢复增长的最佳途径。

法国和意大利等欧元区伙伴国正不断对柏林施压，要求德国慷慨解囊，增加公共投资。

由于担心欧洲也遭遇类似日本的通缩风险，欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行总裁德拉吉目前也在作同样呼吁。

然而，朔伊布勒在德国下议院发表预算讲话时强调，应该让各国做好自己“份内的”改革工作，并表示增加公共投资的好处并没有那么大。

“我们绝不能让自己沉浸在幻想中，认为可以用越来越多的公共资金、甚至更高的赤字来解决我们的问题，”他说。

“欧洲现在呼吁动用更多的公共资金并增加赤字和负债，这会让人误入歧途。经济增长和就业不能通过提高赤字来获得--否则，我们现在根本也不会面临问题。”

目前德国自身对于国内经济状况的担忧也不断升温，一些经济学家认为，10年来德国对道路、桥梁、工厂和学校的投资不足，正开始显露出弊端。

统计数字显示，目前德国全年总投资水平约为国内生产总值(GDP)的17%，低于其它工业化国家约21%的平均水准。

有鉴于此，朔伊布勒和德国经济部长加布利尔一直在寻找办法鼓励德国民间部门增加投资。预计朔伊布勒还将在本周稍晚的米兰欧洲财长会议上，同法国财长萨潘(Michel Sapin)拿出一份促进投资的联合提案。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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