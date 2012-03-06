欧债风暴暂息 央行料维持利率不变

(2012年2月29日，位于法兰克福的欧洲央行总部前表现欧元符号的雕塑。 摄影：路透/Alex Domanski)

* 欧洲央行周四料将维持利率在1.0%不变

* 料将上调通胀预估,并下调成长预估

* 继创纪录注资後,无进一步行动计划

路透法兰克福3月5日电---欧洲央行(ECB)周四可能会表示,其已竭尽所能应对欧元区危机;在近几个月出台降息及向市场挹注流动性的动作後,把重担重新交给各成员国政府.

去年12月以来,欧洲央行两次向市场挹注流动性,累计规模逾1万亿欧元.这两次注资起到了支撑银行系统和稳定公债市场的作用.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,注资操作避免了一场严重的信用紧缩.

但其他决策者则担忧,海量资金挹注可能会加剧前路上出现的问题.德国央行总裁兼欧洲央行管委会成员魏德曼率先要求欧洲央行考虑退出策略.

虽然欧洲央行现在就公开谈论其计划何时收紧政策还为时尚早,但分析师改变想法,不再预期该央行将在数月内再度降息也只用了两周时间.

法国兴业银行的分析师James Nixon表示,"新闻发布会的基调可能不会十分强硬,但声明将会明确指出,除非经济再度下滑,否则到此为止,不会再降息,也不会再挹注流动性,一切都结束了."

德拉吉上月称,决策者并未在会议上讨论降息,而且随着经济企稳的暂时迹象增加,他们面临的进一步放宽政策的压力也已缓解.

欧洲央行的观望态度也用在其债券购买计划上,在过去数周欧洲央行一直未进行购债.

然而,德拉吉预计也不会提供有关购债策略的任何新信息,仅会老生常谈,说该计划正在进行中.近期流动性挹注操作透过激励银行业者购买公债,帮助压低了各国家的借贷成本,特别是西班牙和意大利.

外界将仔细审查欧洲央行一系列最新预估,以从中研判该央行将按兵不动多久.部分分析师认为,下次利率变动可能要等上数年.

由於油价上涨,欧元区通胀仍高於欧洲央行略低於2%的目标,2月实际上出现成长,为连续第14个月物价增幅高於目标.

在能源价格居高不下的情况下,欧洲央行对2012年和2013年的通胀预估可能会从12月公布的最新预测中值2.0%和1.5%向上调升.

2013年的预测尤其受到密切关注,因其将显示欧洲央行如何看待油价的冲击.

"如果他们假设通胀飙升是暂时的现象,那麽对2013年的数据就不会有太大的影响,也让降息有了空间,但如果油价上涨改变了他们对风险的评估,那麽他们可能认为这方面有更多的风险,"ABN Amro分析师Nick Kounis表示.

今年的GDP增长幅度可能低於本就不高的预期约0.3%,而且可能出现微幅萎缩.明年的成长情况料好一些,但仍是表现温吞.

在利率决策公布後的记者会上,记者料将要求德拉吉就更多强硬派决策者表达希望央行放宽政策一事上发表看法.

尽管三年期贷款操作的直接影响让大家感到满意,但较担心通胀的欧洲央行管理委员会成员希望开始讨论这些政策加剧失衡和物价大幅上涨的可能性.

德国央行总裁魏德曼在写给德拉吉的信中坚持其看法,即欧洲央行去年12月松绑担保品规定带来太多的风险,应该要改弦易辙.

这显示出管理委员会内部有重要的分歧,德拉吉必须消除德国的疑虑,除了表达欧洲央行尊重德国央行传统并确保强势欧元外,他也需抵御管委会纷至沓来的异议.(完)

--编译 兰秀娟/戴素萍;审校 徐文焰/王丽鑫

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