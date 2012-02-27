欧债危机疑虑刚刚转淡 油价上涨威胁旋即来袭

撰稿:全球经济主编魏伦(Alan Wheatley); 编译 艾茂林/梁睿雪/王翔琼

路透伦敦2月24日电---欧元终於闯过希腊这道"鬼门关",欧债疑虑才稍微缓和一点,油价就大幅蹿升并威胁到刚刚起步的欧洲经济复苏.

受伊朗削减石油供应的疑虑影响,布兰特原油自去年12月中旬以来累计上扬约20%,以欧元计的布兰特原油价格本周更是创下纪录高位.

分析师认为,油价尚未涨到严重威胁经济增长的地步.以美元计,今天约123美元的油价仍低於去年4月的127美元高位,更不用说2008年的纪录高点147美元.

但风险在於,消费者和企业信心依然脆弱,可能再次受到打击.

"目前欧元区经济形势很困难,我认为还处於温和衰退阶段,尽管出现了一个两个充满希望的迹象,"巴克莱资本分析师Julian Callow说.

"如果油价突然急升,肯定会导致我们下修欧元区增长预估;如果升势继续,经济就不会是温和衰退那麽简单了,"他说.

精确设定临界值不太容易,但油价正在一步步接近危险区域.

标准人寿投资驻爱丁堡全球策略主管Andrew Milligan称,如果以美元计的油价再涨10-15美元,以美元结算的行业不必太过担心.但如果油价升破每桶140美元并维持在那个高位,那就是另外一回事了.

"企业利润已经不那麽强了,虽然股市部分板块将获益,但不言而喻,整体经济和国内利润将会受到非常明显的负面冲击,"Milligan说道.

摩根大通的分析师团队称,油价经历最近一波涨势之後,日渐晋升为欧洲和全球经济面临的最大最紧迫风险.

他们在报告中写道,"毫无疑问,油价上涨部分反映出增长前景改善.但如果供应疑虑推动布兰特原油跳升至每桶近130美元,所造成的破坏将抵消迄今经济数据的向好."

欧洲比美国脆弱,美国正展现出经济复苏迹象,同时还因天然气价格骤降而获益.

然而,油价波动与经济增长之间的相互关联是错综复杂的.

路透专栏作家John Kemp指出,美国经济学家James Hamilton的研究表明,如果油价新高超越消费者和企业的近期经验,而不是逆转之前的跌幅,就更有可能影响经济.

**别慌**

欧元计价的布兰特原油创新高,照Hamilton的标准来看,欧洲正遭遇一场"石油冲击".但Kemp计算得出,2月欧元计价的布兰特原油较12个月前的净涨幅仅为4%,限制了影响.

对欧洲消费者的冲击还会进一步得到缓冲,因终端油价中税费所占比例大於原油成本.

其它结构性因素也同样发挥作用,或能抑制油价上涨的冲击.

"一段时间以来,发电行业石油需求下降,能效和节能的提高,以及区域汽车市场相对饱和,使得欧洲石油消费一直在减少,"经济学人讯息部大宗商品分析师Caroline Bain表示.

但另一方面,欧元区消费者不仅要支付以本币计创纪录的油价,还无法像美国那样享受到天然气价格大幅下降所带来的好处.1月美国天然气价格降至10年低点.

从更宽泛的角度来看,欧洲经济仍极度脆弱.

欧盟执委会周四推翻对欧元区经济今年成长0.5%的预估,称经济可能会萎缩0.3%.一天前公布欧元区采购经理人指数(PMI)回落至荣枯分水岭下方.

"由於希腊违约的疑虑不散,且区内其他国家将采取更多的撙节措施,因此面对包括油价上涨在内的各种冲击,欧洲经济的抵御能力都更加脆弱,"Capital Economics首席全球分析师Julian Jessop在一份报告中指出.

**习以为常**

对伊朗石油运输中断的担忧,是推动近期油价扬升的主要因素.如果这种忧虑变成现实,股市可能挫跌,通过信心和财富渠道,以及可支配收入的直接缩水,对全球经济构成打击.

全球石油贸易巨头维多(Vitol)执行长Ian Taylor本周表示,对伊朗核设施的任何打击都可能将油价推升到每桶150美元,至少暂时会那样.

"市场强烈担忧地缘政治性的供应方冲击,这无疑足以令投资风险快速消失,"Standard Life Investments的Milligan称.

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员森坦斯称,跳过围绕伊朗的短期不确定性,能源价格在高位波动是"新的正常"经济气候的一部分,在这种经济格局中亚洲是全球经济增长的主要动力.

亦担任普华永道资深经济顾问的森坦斯称,通胀的周期性爆发会加剧波动,使西方经济成长表现在相当长的一段时间内可能不尽人意.

他在经济事务研究所组织的会议上称,"亚洲和其他新兴市场的强劲增长,给能源和其他商品带来了巨大压力.这是经济增长会如此难以实现的原因之一."

他表示,"这不仅仅是个短期现象.这是个将持续到2015年的长期问题."(完)

--译文审校 吴云凌

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