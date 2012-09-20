一些欧盟国家或将养不起空军--官员

独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目 等待清除法律障碍
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
路透布鲁塞尔9月19日电（记者 Adrian Croft）---欧盟军事委员会主席Hakan Syren周三称，未来几年很多欧盟国家可能无法负担得起军队中的重要组成部分，比如空军，除非他们安排更多国防开支并进行更为紧密的合作。
Syren指出，成本上升、效率低下和预算削减已经令欧洲防御接近临界点。
“欧盟成员国的军事实力持续下滑。未来几年，预计很多成员国将无法承担军队的重要组成部分，空军就是一个最好的例子。”Syren说道。
Syren表示，他现在提出该问题是因为自己的三年主席任期已接近尾声。
很多欧盟成员国因金融危机被迫采取削减赤字措施，并由此大幅减少国防开支。欧洲只有隶属北约组织的少数国家达到了国防开支占国内生产总值2%的目标。
Syren认为，削减国防开支只能令其他问题更加恶化。欧盟成员国的国防开支效率低下，在一些领域支出过多，在另外一些领域则“严重不足”。欧洲可能面临军事边缘化的风险。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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