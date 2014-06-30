欧央行官员称欧元区不存在严重的通缩风险

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透柏林6月29日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在德国广播电台(Deutschlandfunk)周日播出的采访中称，欧央行认为不存在严重的通缩风险，但央行的确认为通胀率将长时间维持低水平。
欧元区当前通胀率为0.5%，远低于欧洲央行设定的低于但接近2%的目标，如此低的通胀率令人担心欧元区可能陷入日本式的通缩循环，拖慢经济增长并压低消费与投资。
“就通缩而言，消费者因为预期物价下跌会改变他们的消费行为，推迟购买...这会造成导致进一步通缩的恶性循环，目前我们没有看到严重或迫切的通缩风险，”莫尔许对德国广播电台表示。
“我们所认为的是，通胀会长时间维持很低水平。通胀这么低时，风险就会加大，如果欧洲经济再次遭受不可预见的外部冲击，我们会毫无缓冲余地。”
欧洲央行6月5日将指标利率调降至纪录低位，存款利率降至负值，并推出一系列措施以促进对企业放贷。欧央行的货币政策委员会将在7月3日举行下一次会议。
在被问及对欧元区将在2016年前维持低利率的普遍预期时，莫尔许说：“如果现状维持不变，有可能就是那个模式。”
“作为央行，我们会努力尽快实现我们的目标，即推动通胀率回升至接近但低于2%的水平。但这需要时间，因为货币政策需要一段时间才能作用到不同的经济结构。”
在谈到央行近期的举措时，莫尔许表示，短期利率曲线已经向下移动了10-15个基点。
“就这方面而言，我们的措施取得了预期的效果，”他说。
对于房价或股市存在资产泡沫的担忧，莫尔许认为大可不必。
“就像在德国那样，经通胀调整后，现在有的地方的房价比40年前还便宜。我们也不能说股市存在资产泡沫，”他说道。
“不过，如果情况还这么发展下去，有可能出现过热的风险。”(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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