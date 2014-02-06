欧元区通胀率意外下滑 考验欧洲央行的降息倾向

图为德国法兰克福街头一处应急电话背后的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* ECB将在1245GMT公布利率决定，在1330GMT举行记者会

* 预计会维持利率不变，但不能完全排除降息的可能性

* 料不会推出新的非常规措施

* 德拉吉可能对未来打算给出暗示

路透法兰克福2月6日 -在周四的欧洲央行(ECB)会议上，决策者面临一个进退两难的问题：通胀率意外下降，使欧元区濒临跌入通缩的边缘，不过经济增长前景并未改变，这使他们可能暂时不会采取行动。

欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.7%，距稍低于2%的ECB目标水平相距甚远，并进一步滑向ECB总裁德拉吉所谓的危险区域。

一个月之前，德拉吉给出了进一步采取行动的指标，承诺如果通胀前景恶化或货币市场出现“无根据的”收紧，央行将会采取行动。

ECB可能希望展现出走在市场前面的形象。11月时，当数据显示通胀率为0.7%之后，ECB匆忙采取行动，将利率降至0.25%。

在数据显示1月通胀率又降至0.7%之后，对ECB本月会采取行动的押注增多。

不过，现在还不清楚1月数据是否足够令人警觉。通胀数据在12月有所回升，因此决策层可能希望暂时按兵不动，直到央行3月发布最新的经济预估。

“1月CPI数据意外疲软，使得周四欧洲央行会议结果很难预测，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师MarcoValli表示。“我们仍预期利率将维持不变，而且不会有新的非常规举措(出台)...不过央行立即采取措施的风险上升，”

根据路透周一进行的调查，货币市场交易员预计欧洲央行周四不会调整利率，也不会采取其他措施应对通胀下滑或提振欧元区经济。

欧洲央行推升通胀率的办法并不多，这可能令其不愿急于行动。央行也许只能再降息一次，而且幅度可能小于通常的25个基点。

若通胀率进一步下滑，而不是如预期般逐步回升，那么央行将会采取行动。

欧洲央行在3月工作人员预测中对2015年通胀前景的看法将相当重要，若从12月预估的1.3%下调，将为采取行动带来莫大的压力。

目前经济复苏情况不变，尽管仍在初期阶段。周三发布的报告显示，欧元区1月民间部门增速创下两年半以来最快；德国亦创逾两年半最快，受制造业活动强力推动。

**货币冲销**

在周四的会议上，欧洲央行也将会讨论到新兴市场。中国经济可能放缓的疑虑，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激引发外资外流，已使得新兴市场承受压力。

欧元区担心的是新兴市场货币下跌，以及这些新兴经济体需求疲弱，将加重欧元区通胀下行的压力。迄今其影响还算平静，欧洲央行因此尚未采取行动。

荷银分析师Nick Kounis表示，市场走势还没大到开始改变通胀前景的地步。

欧元汇率维持在可接受的水准，欧元兑美元和欧元贸易加权指数均接近两个月低点。

除了低通胀和新兴市场动荡外，短期利率波动也是欧洲央行另一个头痛问题。

为了阻止市场利率飙升，欧洲央行可能会选择停止冲销购债操作，这将给货币市场马上带来约1,750亿欧元的资金。但消息人士对路透称，本周采取此举可能还为时过早。

更棘手的是，若欧洲央行不采取行动，恐怕会更难让市场相信其宽松倾向，也更难以阻止欧元大涨。(完)

(编译 李春喜/徐文焰/戴素萍/侯向明； 审校 田建华/石冠兰/蔡美珍/张涛)

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