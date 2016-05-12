焦点：通缩顽疾加重 欧洲央行和日本央行或难抵挡购买股票的诱惑

路透伦敦5月11日 - 欧洲央行和日本央行或许很快将像购买债券那样大举购买股票，尤其是如果迄今为止已采用的货币政策武器继续放空枪的话。

两家央行均已购买大量的债券，作为各自为提高通胀而实施的超宽松货币政策的一部分。但欧元区和日本的价格压力依然微乎其微，且欧元和日圆兑美元今年均上涨。

日本央行已购买少量的股票。在本周被问及欧洲央行是否会考虑购买股票时，该央行副总裁冈斯坦西欧仅仅表示，不会在3月刚放松政策后很快又实施进一步的措施。

购买股票这一选项或许会进一步表明，后危机时代常规政策早已无法发挥作用，非常规措施或许也正接近极限。

但鉴于目前一些“极度激进”的措施--例如“直升机撒钱”已在讨论范围内，基金经理认为，在通胀迄今仍远低于目标的情况下，大规模购买股票牢牢处在两家央行“不惜代价采取的措施”清单上。

批评人士指出，持有大量股票可能给央行带来过多风险，而且是危险地朝着将国内企业收归国有的方向迈进。

但太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问方艾硕表示，欧洲央行可能会在今年稍晚开始购买股票。

“在欧洲购买股票显然会支撑市场人气提高股价，就像欧洲央行3月宣布购买公司债导致信用利差崩跌一样，”他称。

**酝酿股价上涨？**

两家央行都已大量参与固定收益市场，全球有8万亿美元负收益率(殖利率)债券，其中大多是欧元区和日本债券。欧洲央行完成当前计划时，或将持有最多25%的欧元区未偿还公债。

但这两家央行的购债计划加上超低利率，仍未能阻止欧元和日圆升值，而汇率的升高妨碍他们实现约2%的通胀目标。欧盟执委会本月将2016年通胀预测下调至0.2%。

因此进一步刺激看来是可能的，股票是比较容易操作的资产，而且如果可以把购债对借款成本产生的正面影响作为借鉴的话，股市也可能出现健康的反弹。

为尽量降低对市场的干扰，购买股票可能通过上市交易基金(ETF)进行。

据摩根大通的Nikolaos Panigirtzoglou，ETF在欧洲可购买的股票约6万亿欧元，因此流动性充裕。

**加大购买力度**

日本央行在每年价值约3万亿(兆)日圆的购买计划外，还另外购买每年3,000亿日圆(24亿美元)的ETF。

瑞士和以色列央行，以及香港金管局也一直在股市少量买进，但如今或许会被要求更加积极地买进。

彼得森国际经济研究所高级研究人员暨前美联储经济学家Joseph Gagnon认为，日本央行需要大胆主动的行动，而不是再度的不作为。

这可能意谓着将日股买进的比重扩大至在外流通总规模的10%，约合50万亿日圆，目前的比重约为0.5%。

他在本月稍早的博客中写道，这类举措将可“推高股价，并透过家庭财富增加和资本成本降低，来鼓励消费和投资”。

看来欧洲不会马上有这等规模的购股动作，日本或许会打先锋。

“如果日本央行在6月或7月扩大其ETF购买计划，可能会引起欧洲央行给予密切关注，”摩根大通的Panigirtzoglou表示。

购股亦将有助于支撑银行业的估值，近几个月受到偏低及负收益率和第一季惨淡交易环境的冲击，该产业估值大受影响。

此外，即使对“股市量化宽松”持怀疑态度者，也难以反驳健全而活跃的银行体系具有何等重要性。惟有良好的银行体系才能让信贷在经济中流动并推升通胀。(完)