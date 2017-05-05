欧洲金融：欧盟计划放松衍生品规定，以刺激经济增长

路透布鲁塞尔/伦敦5月4日 - 在寻求刺激区内经济增长之际，欧盟提议放松衍生品规定，此举将为养老基金节省数以十亿欧元。

外界指责衍生品行业加重了2007-09年金融危机，之后欧盟在2012年推出新规定。现在决策者试图通过放松对企业和投资者的繁琐规定来推动经济成长，但大型银行不在放松规定之列。

欧盟执委会周四提出一项法规草案，使养老基金能够继续在另外三年里避免清算旗下衍生品交易，从而能在抵押品支付方面省下数以十亿计欧元。养老金对基础设施投资有着举足轻重的影响。

“我们打算简化相关规定，并消除小型金融企业和养老金等承受的不成比例的成本和负担，”欧盟执委会副主席卡泰宁表示。

欧盟正试图鼓励企业利用市场融资，摆脱对银行贷款的依赖。

但是进展缓慢，并且在英国决定2019年退出欧盟后该举措遭遇打击；英国是欧盟最大的资本市场，规模远大于其他国。另外，恢复证券化的努力也已经停滞。

周四公布的计划是欧盟在对金融法规进行彻底评估之后出台的首批计划。该计划需要获得欧洲议会及欧盟各成员国的批准才能成为法律。

正如路透稍早的报导，仅由衍生品交易的一方来进行报告，而非现行的由交易双方提出报告，以帮助削减成本。

欧盟执委会表示，这些调整将能让市场参与者，特别是能源公司和制造业者节省至多26亿欧元运营成本，以及至多69亿欧元一次性成本。

**清算业务选项**

英国退欧也促使欧盟执委会再度考虑衍生品交易如何清算。清算由第三方进行以确保交易完成。

欧元区决策者已经表示，衍生品和债券等以欧元计价证券的大部分清算工作应该转移至欧元区。

伦敦证交所(LSE)旗下伦敦清算所(LCH)清算大部分欧元计价交易，但英国退欧后，这种清算活动将不符合欧盟法律。

欧盟执委会表示，计划在夏季前公布进一步的合法提议。

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，针对两个新选项的评估已经开始，这两个选项是：加强对欧盟以外清算所的监管，以及要求清算大量欧元计价证券的清算所位于欧盟内部。

“现阶段我们不会仓促下结论，”东布洛夫斯基在记者会上说。

欧盟也在考虑维持承认外国清算所的现有“等效”体制。