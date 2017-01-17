焦点：德意志交易所与伦敦交易所合并可促进市场健康--贝莱德

路透法兰克福1月16日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)和伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的第二大股东贝莱德(Blackrock)公开支持两家交易所的280亿美元并购计划，监管机构即将对这桩交易作出关键性决定。

“怀疑这桩并购的人必须考虑到强化欧洲资本市场的需要，以及什么样的联合方式可以促进欧陆市场更大程度地提供资金、实际上有利于竞争，”贝莱德董事长Laurence Fink周一在德意志交易所的一个招待会上表示。

“德意志交易所自身通过筹划与伦敦证券交易所集团的合并，已经朝着促进市场健康的方向迈进了重要一步。”

对二家交易所合并拥有否决权的德国黑森州(Hesse)将于周二举行高层会议，评估这项交易。

英国准备启动脱欧谈判条款已令本项并购案的前途打上问号，因为合并后的新集团总部计划设在伦敦，脱欧之后将不属于欧盟。

德国监管方忧心失去掌控，要求让法兰克福扮演主角，或者至少与伦敦并列为总部之一。

Fink还说，德国必须与英国保持密切关系。

“英退意味着与伦敦维持关系更加重要，因为它是发展较成熟的资本市场，”他在演说中称。

伦交所集团周一称，在与德交所进行集团合并后， 没有计划把伦敦清算所(LCH)的清算业务从英国迁至德国。

根据泰晤士报周一刊出的一份研究报告，德交所“很有可能”把衍生品交易业务从伦敦迁至法兰克福。

伦交所集团在声明中称，“此类举措不在考虑之列，任何具有其他含义的陈述都是不准确且有误导性的...伦交所集团和德交所致力于保持各自在伦敦和法兰克福业务的优势和能力。”

“合并完成后，我们并不打算将Eurex或Clearstream搬离法兰克福，将LCH搬离伦敦和美国，将Monte Titoli搬离米兰，或者是CC&G搬离罗马，”伦交所补充称。

英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。(完)