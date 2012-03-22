IT技术能力欠缺 或给欧洲年轻人就业拖後腿

路透布鲁塞尔3月21日电---欧盟决策者发现很多欧洲年轻人欠缺计算机和IT技能，这将威胁到欧洲的竞争力，并可能使年轻人的失业率在未来十年进一步恶化。

欧盟委员会的研究显示，欧洲的年轻人或许擅长使用智能手机或打视频游戏，但他们却欠缺可使他们在这个快速数字化经济中更容易找到工作的基本IT技能。

欧盟委员会估计，到2015年，欧洲IT和数字技术人才的缺口可能达到70万人，而这尤其会对英、法、德这种数字经济国家造成影响。

这一发现也为欧洲日益增加的失业率雪上加霜，欧盟目前有2,400万无业人口。年轻人的失业率尤为令人担忧，西班牙和希腊有50%的年轻人无业。

欧盟负责工业领域事务的专员塔加尼(Antonio Tajani)表示：“年轻人需要感谢数字新世界带来的专业领域。”

塔加尼发起了一系列有关“电子技术周”的活动，希望吸引社会对这一问题的关注并想出解决办法。

“在目前的经济形势下，这一问题显得更为重要。提高创造力至关重要，因为这将有利於企业家和新生企业。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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