欧盟执委会下周料宣布批准陶氏化学及中国化工两宗并购案

路透布鲁塞尔3月23日 - 知情人士周四称，欧盟反垄断监管机构下周料将批准陶氏化学(Dow Chemical) (DOW.N)和杜邦(DuPont) (DD.N)规模1,300亿美元的并购案，和中国化工集团以430亿美元收购先正达(Syngenta) (SYNN.S)的交易案。

上述人士称，欧盟执委会可能会在下周一或周二同时宣布批准上述两桩交易。

该消息人士表示，欧盟执委会同时宣布并购交易并不多见，但因两宗交易均涉及农化领域，因此这么做或许情有可原。

上述两宗高额并购交易，连同拜耳(BAYGn.DE)和孟山都(Monsanto)(MON.N)的合并案，已经导致监管机构和农民担心，公司合并后可能放缓新型除草剂和杀虫剂产品推出的步伐。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso对此未发表评论。记者发出的请求评论的邮件，目前也未获得陶氏化学回应。先正达一发言人称，公司和中国化工相信能在今年第二季完成交易。

欧盟执委会已将4月4日设为陶氏化学和杜邦并购交易的截止期限，4月12日为中国化工和先正达交易的截止期。(完)