欧盟立法草案或令银行大额储户蒙受损失

（更正）欧洲央行首席经济学家称谈论进一步削减购债还为时过早--CNBC
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透布鲁塞尔5月20日 - 周一进行投票的一项欧盟立法草案规定，今后银行接受援助时小储户的存款将受到保护，但存款额在10万欧元以上的储户，可能会在银行倒闭时蒙受损失。
欧洲众议院经济委员会一些议员周一投票通过，自2016年起，欧盟大额储户将可能在银行陷入严峻危机时遭受损失。此前为避免塞浦路斯破产，该国两家银行的大额储户损失惨重。
依照这份欧盟提案，银行若在悉数尝试了股权和债权等其他途径之后，才可以向存款额在10万欧元以上的大额储户开刀。
这份立法草案需获得欧盟27国财长和议会逾750名议员的批准，才能正式成为法律。(完)
(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。
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