欧盟立法草案或令银行大额储户蒙受损失

路透布鲁塞尔5月20日 - 周一进行投票的一项欧盟立法草案规定，今后银行接受援助时小储户的存款将受到保护，但存款额在10万欧元以上的储户，可能会在银行倒闭时蒙受损失。

欧洲众议院经济委员会一些议员周一投票通过，自2016年起，欧盟大额储户将可能在银行陷入严峻危机时遭受损失。此前为避免塞浦路斯破产，该国两家银行的大额储户损失惨重。

依照这份欧盟提案，银行若在悉数尝试了股权和债权等其他途径之后，才可以向存款额在10万欧元以上的大额储户开刀。

这份立法草案需获得欧盟27国财长和议会逾750名议员的批准，才能正式成为法律。(完)

(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)

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