欧盟对中国陶瓷与管件予反倾销调查

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透布鲁塞尔2月16日电---欧盟周四对中国涉嫌商品倾销行为展开新的调查,这可能导致对中国增加进口关税.欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)也发出警告,称中国的做法有可能导致欧洲人反对自由贸易.
卡瑞德古特在访问香港时表示,有观点认为中国庞大的经济对欧洲构成威胁,中国需要对此具有一定的敏感性.
"中国必须明白,只有被大多数公众接受的前提下,欧洲人对开放市场的支持才有保证,"卡瑞德古特在演讲中表示.此时正值欧盟对中国生产的陶瓷和管件展开反倾销调查.
"公众接受的前提是,他们认为公平."
欧盟执委会(European Commission)表示,新的调查将确定陶瓷和管件产品在欧洲是否属於倾销,以及是否损害了欧盟工业.
欧盟有九个月时间决定是否徵收临时性关税,但必须在15个月内结束调查.如果确定属於倾销,分析师称欧盟可以徵收最高达产品价值50%的关税.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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