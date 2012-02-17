欧盟对中国陶瓷与管件予反倾销调查

路透布鲁塞尔2月16日电---欧盟周四对中国涉嫌商品倾销行为展开新的调查,这可能导致对中国增加进口关税.欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)也发出警告,称中国的做法有可能导致欧洲人反对自由贸易.

卡瑞德古特在访问香港时表示,有观点认为中国庞大的经济对欧洲构成威胁,中国需要对此具有一定的敏感性.

"中国必须明白,只有被大多数公众接受的前提下,欧洲人对开放市场的支持才有保证,"卡瑞德古特在演讲中表示.此时正值欧盟对中国生产的陶瓷和管件展开反倾销调查.

"公众接受的前提是,他们认为公平."

欧盟执委会(European Commission)表示,新的调查将确定陶瓷和管件产品在欧洲是否属於倾销,以及是否损害了欧盟工业.

欧盟有九个月时间决定是否徵收临时性关税,但必须在15个月内结束调查.如果确定属於倾销,分析师称欧盟可以徵收最高达产品价值50%的关税.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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