欧盟将对中国等国矽电钢进口课征反倾销税

路透布鲁塞尔5月13日 - 欧盟周四起将对来自中国、日本、俄罗斯、韩国及美国的进口取向性矽电钢(GOES)课征反倾销税。

欧盟执委会设定的税率，最低为俄罗斯的21.6%，最高为日本的35.9%。欧洲钢铁厂商协会Eurofer是在2014年6月提出申诉。

对中国的课征税率为28.7%，美国为22%，韩国为22.8%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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