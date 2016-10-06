欧洲央行认为欧元区无爆发银行危机的风险--央行高管

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰10月5日 - 欧洲央行高管Ignazio Angeloni周三表示，尽管银行存在一些个别的问题，但央行认为欧元区并无爆发银行危机的风险。
银行股今年遭遇抛压，因投资人担忧低利率冲击银行获利，部份国家坏帐债台高筑，且德意志银行(DBKGn.DE)面临数以十亿美元计的罚款。
“银行业者存在个别的问题，但整个系统相当坚实，”负责监督欧元区129家大型银行的委员会高管Angeloni指出。“我们有监管及金融工具可因应特殊状况。我们不认为有爆发系统性危机的先决条件。”
欧洲央行希望银行设法削减前波金融危机所遗留高达9,000亿欧元(1.01万亿美元)的不良贷款。据欧洲央行上月发布的指导方针，该行要求银行为一年和三年后不良贷款规模设定量化目标。
Angeloni承认这个过程会花上一些时间，但需要立即展开。(完)
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。