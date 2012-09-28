调查：欧洲央行及英国央行年底前料放宽政策

亚股触及19个月高位 叶伦暗示3月或升息提振美元走升
路透东京2月15日 - 亚洲股市周三触及19个月高位，得益于美国股市隔夜触及纪录高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示有可能在下个月升息，这持续支撑美元守在近三周高位。
路透伦敦9月27日电---路透调查显示,欧元区和英国央行官员下周在会议上将维持政策不变,但两家央行料在年底前宣布额外举措来拉抬其积弱不振的经济.
根据路透本周对逾100位分析师所做的调查,欧洲央行在2012年结束前料将下调利率25个基点至纪录新低0.5%;英国央行则将在其资产购买计画中增加500亿英镑.
"我们认为这次不会有任何的政策行动,"渣打欧洲研究主管Sarah Hewin表示."欧元区数据已经让降息有凭有据,我们预期年底前会有一次."
"英国的数据有点好坏参半,因此对英国央行(下周)的举措没什麽好期待的."
路透调查的预估中值预期欧洲央行下季将会降息至0.5%,在2014年4月之前都不会升息.
"尽管我们认为这很难说,但欧洲央行料会延至11月会议才做出决议,我们认为经济环境进一步的恶化,应该足以作为再次降息25个基点的理由,"Rabobank的Elwin de Groot表示.
该调查并显示,现在看来西班牙更加不可避免地在未来六个月寻求纾困.
分析师的预估中值为,有八成的可能性会发生,而60位回覆该问题的受访者中,大家都认为可能性高过五成.
"决策人士希望西班牙能够允许请求部分纾困,欧洲央行积极买进西班牙债券...将足以压低其债券收益率至更能持久且稳定的水准,"IHS Global Insight首席英国及欧洲分析师Howard Archer表示.
西班牙将跟进希腊、爱尔兰、葡萄牙及塞普勒斯的脚步寻求纾困.
调查结果显示,在英国经济差点没能走出四年来第二次衰退的情况下,英国央行将会扩大其3,750亿英镑的量化宽松计画,最终在11月额外增加500亿英镑.
"英国央行货币政策委员会(MPC)将会等到下次会议,再来认真检视政策,届时其将完成目前的量化宽松计画,而最新的通胀报告预测也将完成,"Investec首席分析师Philip Shaw表示.
路透调查预估中值显示,该委员会将会在4,250亿英镑时打住,但有四位分析师表示其会最多加码至5,000亿英镑,有一位称是4,750亿,有五位认为是4,500亿.
英国央行在三年多前将主要利率降至纪录低位0.5%.预估中值预测,在2014年4月之前将按兵不动,调查结果同近来的调查.
然63位受访分析师中有六位表示,英国央行会在第四季将利率降至0.25%,只有两位认为在明年底之前会升息.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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