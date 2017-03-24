（更正）焦点：投资者吃进低评级公债与金融股 因银行大量吸收欧洲央行贷款

资料图片：2015年5月，以欧盟地图为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

（更正：修改标题，以澄清吸纳欧洲央行贷款的是“银行”，非“投资者”）

路透伦敦3月23日 - 投资者周四大举吃进金融类股和欧元区最疲弱国家的公债，此前银行业者从欧洲央行取得的超低利率长期资金总额超出预期，抓住最后一次定向长期再融资操作(TLTRO)的机会。

周四在欧洲央行最后一次TLTRO操作中，大约474家银行获得2,335亿欧元四年期贷款，远高于路透调查预期的1,250亿欧元。

这意味着银行预计贷款会增加，但分析师称这些银行也有可能继续将部分资金投资于葡萄牙和西班牙等国的公债，因其支付的利息较高。

欧洲央行下月将缩减每月购债规模以减少向金融系统注入的资金，部分人士将TLTRO的结束视为欧元区最糟糕时期已经过去的信号。

“TLTRO是为非常时期设计的政策，现在已经不是非常时期了，”摩根资产管理固定收益业务国际首席投资官Nick Gartside表示。

“经济增长高于趋势值，政治面平静下来，市场不仅预期缩减购债，还预计存款利率提高。”

葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率一度下跌达5-7个基点，之后缩减跌幅。

这令它们与可比德债利差缩窄。美债收益率上涨使德债收益率面临上行压力。

葡萄牙公债较德国可比公债的债券收益率之差短暂触及三个月低点，西班牙公债与可比德债收益率之差则降至一个月低点。

“有关这些资金或将被用于利差交易的传言，似乎被这些结果和市场反应证实了，”荷兰国际集团(ING)利率策略师Benjamin Schroeder说道。

欧元区银行股指数攀升近1%，表现好于欧元区股指当日0.8%的涨幅。

“成本低廉的融资提振了银行的利差，”AFS Group分析师Arne Petimezas说道。“这是他们最后一次能取得如此便宜的贷款了，所以他们可以将一些债券进行偿还。”

银行将来只能从欧洲央行那里获得一周期或三个月期贷款，贷款期限大幅缩短。(完)