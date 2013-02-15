欧央行总裁德拉吉称任意评论汇率既不适当且又徒然

路透莫斯科2月15日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五称,他认为关于汇率的松散评论"既不适当,无益,又可能弄巧成拙".

德拉吉在20国集团(G20)财长于莫斯科召开会议前,不愿评论欧元汇率是否适当,但指出欧元名义和实质汇率目前均符合长期均值水准.

他拒绝先行评论G20公报于汇率和政府举债方面措辞的争论,但明白表示他支持以结构性改革来支持经济增长,而非通过提高国家举债水平.

"我们认为通过提高预算赤字来创造需求是无法持久的."德拉吉在与俄罗斯央行官员会谈后在记者会说.(完)

(编译 张若琪; 审校 张明钧)

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