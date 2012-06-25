欧央行放宽贷款操作抵押品范围

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
* 欧洲央行放宽抵押品范围,接受更多种有资产担保证券(ABS)
* 亦将接受评级较低的ABS作抵押品
* 德国央行对此举表示批评
路透法兰克福6月22日电---欧洲央行(ECB)周五表示,将开始放宽贷款操作中的抵押品范围,接受评级较低的资产,以缓解受困银行不断上升的融资压力,为六个月以来第二次采取此类措施.
"管理委员会降低了评级门槛,并修订了某些有资产担保证券(ABS)的合格标准,"欧洲央行在月中会後的声明中表示.该会议通常为讨论非货币政策问题.
相关调整涉及一系列资产,价值逾1,000亿欧元,并将在未来几周开始生效.
欧洲央行称,将开始接受住宅及商业抵押支持证券(MBS),由中小型企业贷支持的证券,汽车贷款、租赁及消费者金融资产支持的有资产担保证券(ABS),评级最低可至BBB-.
银行若以ABS作为担保品需接受减值,资产评级为A区域的须接受减值16%,BBB区域的商业抵押支持证券(CMBS)将减值32%.
直到去年年底之前,欧洲央行都还在逐步收紧对使用ABS的管控规定.
在进行上述调整之前,欧洲央行对使用ABS者一律减值16%,且最低可接受的债信评级需为A-.
德国央行周五再度出言反对."德国央行对此表示不满,"一位发言人说.(完)
--编译 王翔琼/李婷仪;审校 程琳
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