欧央行官员称发布政策前瞻重在沟通 非策略调整

* 诺亚：发布前瞻性指导是完全着眼于央行的任务

* 科尔：调整的是沟通方式，而非政策策略

路透法国艾克斯7月6日 - 欧洲央行官员周六淡化政策调整的程度，称央行打破常规宣布在较长时间内维持利率在纪录低位的做法与央行的任务相一致。

欧洲央行周四放弃不提供前瞻性政策指导的一贯立场，以因应美国联邦储备委员会(美联储/FED)计划退出货币刺激政策而引发的市场动荡。

“出现变化的是沟通，而非货币政策策略，”欧洲央行执委科尔在接受法国世界报采访时表示。

“欧洲央行保护欧元区免受全球市场动荡的影响,这非常重要。在经济成长疲软的时候，欧洲央行必须保证稳定性。”

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周六对此表示支持。

“发布前瞻性指导完全是着眼于我们的任务，并且符合我们两大策略，”诺亚向记者表示，提及欧洲央行的通胀任务及其对实体经济和货币发展状况的监控。

诺亚和科尔均未具体说明欧洲央行维持创纪录低利率的“较长时期”将有多久。

前欧洲央行(ECB)总裁特里谢对前瞻性指导持更怀疑的态度，称他认为市场关注点实际上在于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉没有排除未来降息的可能。

“我认为关于前瞻性指导的部分...并不重要，”他在普罗旺斯省艾克斯会议间歇向记者表示，“而且总的来说，我不太相信前瞻性指导，因为很多央行都已经实践过了。”(完)

(编译 梁睿雪/朱晓军；审校 郑茵)

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