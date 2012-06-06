欧央行料继续施压政府解决欧债危机

* 欧洲央行料维持利率在1.0%不变,决议1145GMT出炉

* 料在1230GMT的记者会上暗示7月降息

* 将继续施压政府解决债务危机

记者 Sakari Suoninen

路透法兰克福6月6日电---欧洲央行(ECB)周三会议料不会有政策上的动作,而是会敦促政府解决欧债危机.但考虑到经济走弱及西班牙银行业困境,欧央行可能暗示准备最早下月降息.

外界普遍视欧洲央行为能够代表欧元区直接采取行动的唯一机构,加大了促使该央行会後宣布新措施的压力.因假期关系,本次会议较以往提前一天召开.

让欧洲央行左右为难的是,如果其做得过多,那麽让政府采取行动的压力就减弱;但如果其无所作为,身陷困境的欠债国家可能就越来越难以获得融资和维持那些大量买入其债券的银行业信心.因此,欧洲央行可能暂且按兵不动,等到6月底的欧盟峰会开完再说.

尽管如此,该央行最有可能采取的行动,是其认为在职权范围内最直接的,既能扶助经济,又能缓解银行业压力,同时又不会让政府逃避责任的办法,那就是下调利率,并再次提供类似于之前两次三年期资金操作那样的超长期贷款.而这些措施可能取决於峰会的决议如何.

花旗策略师Steven Englander在研究报告中称,"若政治层面取得进展,欧洲央行或会暗示可能降息并向银行业提供更多长期再融资."

**降息前景**

过去一个月的前瞻性指标令人失望,周二的企业调查显示,欧元区的所有主要经济体都在下滑--即便德国也未能幸免.

但欧洲央行通常会让市场对政策行动有所准备,欧洲央行总裁德拉吉在5月的记者会上表示,管委会并未讨论降息.

路透调查的73位分析师中,有11位预计欧洲央行将在周三降息;27位认为年底前将会降息,而此前两周的调查中,只有14位分析师持相同的看法.

虽然欧洲央行政策制定者近期强调,欧洲央行已经接近政策极限,他们也希望避免袖手旁观,可能暗示已准备好下个月降息.目前欧洲央行利率处在1.0%的纪录低点.

IHS Global Insight分析师Howard Archer在研究报告中称,"我们怀疑欧洲央行能否最快在周三降息,但鉴於欧元区经济和主权债务问题恶化,这并不是不可能."

"目前我们认为,欧洲央行会在第三季降息至0.75%."

但有人对降息的效力表示怀疑.

花旗的Englander称,"很难想像欧元区的问题是因再融资利率过高引发的.""

**西班牙困境**

西班牙周二表示,信用市场的大门正在对其关闭.西班牙自治地区支出过度,且房地产泡沫破灭令其银行业和业主背负沉重负担,在债务危机困扰欧元区第四大经济体西班牙之际,七国集团(G7)财经首长举行紧急会谈.

尽管西班牙请求欧央行恢复其债券购买计划,但德拉吉可能坚持认为该计划仍在实施,虽然欧央行过去三个月都未买入任何债券.

但短时间内其可能采取的一个举措是,进一步放宽其对银行业放贷的规定.对於那些在货币市场遭到其他金主冷眼的银行来说,这将提供可靠的融资来源,但即便如此,欧央行也希望等到峰会之後再采取措施.

外界普遍预计欧央行将在流动性操作中扩大无限制贷款规定.目前而言,该承诺到7月份将到期,欧央行将向银行业者提供其所需资金直至今年年底甚至更晚.

欧央行还将公布最新经济预估,分析师预计,这项预估将显示今明两年经济成长有些减慢,但通胀预估将基本持平.

3月,欧央行预计今年经济将萎缩0.1%,2013年反弹至成长1.1%.2012年和明年通胀率将分别为2.4%和1.6%.

尤为值得关注的将是对明年的通胀预估.即便略微下修也将使其远低於欧央行略低於2%的目标,并激起进一步降息的呼声.(完)

--编译 艾茂林/张荻/李爽; 审校 丁琦/张若琪

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