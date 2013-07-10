欧洲央行官员称该行利率指引覆盖期限超过12个月

* 欧洲央行前瞻性利率指引覆盖范围超过一年

* 可能采取其他政策举措，目前还不需要

* 欧元在亚斯穆森发表言论后下跌

* 欧央行称，亚斯穆森并非要为政策指引设定时间框架

路透伦敦7月9日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，该央行对于将维持利率水平在纪录低点的政策指引覆盖范围超过12个月，而且该行可能还将采取其他举措支持欧元区。

欧洲央行上周四抛弃了从不事先承诺未来利率政策的传统，称其将在“比较长的时期内”维持利率在当前或更低的水准。此为该行首次使用前瞻性指引。

当被问及较长的时期有何含义时，亚斯穆森指出，“(欧洲央行总裁)德拉吉在记者会上说过不是六个月，也不是12个月，而是更长时间。”

欧洲央行此后发表一份声明称，亚斯穆森本意并非就维持利率在纪录低位的具体期限给出任何指引。

欧洲央行在声明中表示，“并没有对具体期限给出指引，亚斯穆森先生也无意这么做。”

欧洲央行讨论过降息，但最后决定维持利率不变。

亚斯穆森在接受Reuters Insider电视采访时表示，“上周四所作的所有决定都得到一致通过。”他是欧洲央行六名执委之一，而执委会又是该央行负责政策决策的管委会的核心。

当被问及是否会排除欧洲央行宣布对银行业实行新的长期贷款操作时，亚斯穆森表示：“我不会排除这种可能性...如果有这种需求，我们有一系列非常规工具可供采用。”

“我不排除任何可能，”他被问及再次降息时回答道，但按现状来看并不需要采取进一步动作。

“从我们目前所见到的数据来看，眼下我们正以合适的速度前进。不需要踩刹车，也不需要特别加速，”他说。

欧元兑美元却以扩大跌势来回应。欧元跌至1.2786美元，是4月初以来最低水平。

**银行业联盟**

亚斯穆森说，欧洲央行预计在明年9月或10月接手银行监管角色，并希望届时有关拯救受困银行的基金也能到位。

他说，“我不会说这是一个前提条件，但在单一监管机制生效时同时实施单一解决方案机制的作法显然是可取的。”

否则这个系统就不能算完善。

亚斯穆森说，讨论银行业资本结构中存在的漏洞为时尚早，有关某些银行巨额资本缺口的说法“只是猜测”，因为欧洲央行还没有决定对所监管银行采取何种评估方式。

欧盟执委会周三将公布负责关闭或拯救受困银行的机构蓝图，这也是所谓银行联盟的第二个支柱。银行联盟则主要针对欧元区。

亚斯穆森预期执委会将呼吁建立一个单一基金，资金将由银行业税收提供，以此组成一个“严格的、能够迅速行动的单一解决方案机制。”(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张荻)

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