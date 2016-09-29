焦点：欧央行德拉吉为负利率辩护 并敦促德国政府增加支出

路透柏林9月28日 - 欧洲央行总裁德拉吉反击德国方面的指责，称该行的货币政策是帮助欧元区回到成长轨道并推升通胀的必要之举。德国此前批评负利率政策夺取了储户利益，并令德意志银行(DBKGn.DE)的资金紧张。

有议员称，欧洲央行的政策损害了欧元区，并帮助了右翼民粹主义者的崛起。德拉吉对此表示，德国实际上是欧洲央行宽松政策的获益者，该国银行业困境其实应归因于效率低下。

在近几年的反复交锋之后，欧洲央行与德国之间暂时的平静状态又出现新的裂缝：欧洲央行考虑出台更多刺激举措，但招致德国方面的反对。

“总体而言，整个欧元区的储户、雇员、企业家、退休基金领取人和纳税人都因为我们的举措而受益，无论是现在还是未来，”德拉吉在德国下议院欧洲事务委员会表示。他将在第二天与德国总理默克尔举行会谈。

“我们现在需要让这些举措充分发挥影响力，”他说，并称德国政府应当增加支出。

参加闭门会议的委员会成员称，德拉吉告诫议员们称，过多地抨击欧洲央行，甚至可能会迫使该行采取更多的行动，因他们可能会破坏其措施的有效性。

德拉吉罕见地就德意志银行的情况发表评论，反驳了低利率是导致该行陷入困境根本原因的说法。

“不，我不认同这种观点，”德拉吉称。“如果一家银行对欧元区构成系统性威胁，那就不可能是低利率导致的，势必还有其它原因。”

德意志银行正在应对美国司法部开出的最多140亿美元的罚单。对于该行盈利能力弱、面临监管问题以及稳定性的担忧，导致其股价在周二跌至纪录低位。

面对低迷的经济增长和通缩威胁，欧洲央行已将利率调降至负值，同时到目前为止已经购买了上万亿欧元的公债，以降低借贷成本，推动企业及家庭支出复苏。

**德国民众的怒火**

但在采取审慎财政的德国，许多民众称负利率破坏金融稳定，侵蚀家庭储蓄，破坏银行的稳定，是对欧元区国家政府财政管理不善的一种奖励。

问题核心在于德国家庭青睐简单的储蓄商品，但这类产品目前却亳无收益可言，损及民众的退休前景，令数以百计甚或千计的小型储蓄银行岌岌可危。

一些政治分析师也指出，许多批评声浪可能是转移民众注意力的一种方式，因为默克尔的难民政策愈来愈不受欢迎，而且她所领导的德国基督教民主党(CDU)在地区选举表现不佳。

德拉吉驳斥议员的批评，指称单单德国政府去年就透过低于预期的利息支出，省下280亿欧元。

“事实上，证据显示德国家庭在2008-2015年间的利息支出--在可支配收入总额的占比，其降幅远远超过利息收入，”德拉吉表示。

“当然，长期维持低利率可能因民众追求收益，而带来资产市场估值过高的风险。但目前而言，我们整体并未见到欧元区或德国经济有任何的过热现象。”

委员会成员们对路透表示，德拉吉也指出，欧洲央行在升息上需要格外小心，他提到瑞典就是一个负面的教材。瑞典央行在2010年及2011年调高利率，而后几年又反其道而行，将该行附买回利率降至欧洲央行存款利率的下方。

现在距离德国全国选举仅剩一年时间，默克尔面对的不满情绪日渐高涨，这种情绪甚至也来自她的联合政府盟友，令人怀疑她能否领导保守派连续第四次在大选中取胜。

德拉吉周三稍早采用偏温和论调，承认鉴于欧洲央行使用的是全新而未经考验的政策工具，该央行并未完全了解其所有行动可能带来的结果，因此仔细观察是合理且受欢迎的做法。

欧洲央行表示，德国太过依赖出口，忽视了国内市场，并享受巨额贸易顺差，但不承认其经济顺境或许无法持续。该央行称，增加国内支出可让经济达到平衡，并惠及其他欧元区国家，从而有助于整个地区。(完)