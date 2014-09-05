欧元区高官呼吁大力推进经济改革

路透布鲁塞尔/法兰克福9月4日 - 欧洲央行总裁德拉吉和欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四对欧元区成员国政府表示，促进各国经济成长的唯一渠道就是提高其竞争力。

德拉吉和迪塞尔布洛姆表示，仅凭财政政策或者货币政策并不足以恢复经济成长，各国政府有必要废弃妨碍企业和创造就业的规定。

“我们能够尽力提供所需的货币刺激和信贷供应，但是如果有人计划利用这些信贷成立新公司，然而不得不等上八个月才能开业，并且开业后还得缴纳很多税，那么这人将不会申请信贷，”德拉吉在欧洲央行月度会议后召开的记者会上表示。

欧央行已经将银行业者在央行的存款利率调降至负值，并寻求新方法向经济注入资金。此前几年，欧元区负债沉重的国家纷纷加税，削减支出并裁减公职人员。

但德拉吉和迪塞尔布洛姆发出警告，反对简单地通过再度放宽政府举债限制来刺激经济。

“如果不能大刀阔斧地实施重大而强有力的结构性改革，任何财政或货币刺激措施都不会取得效果，因此...关键是要进行结构性改革，”德拉吉说。

迪塞尔布洛姆也提出同样的呼吁。他在欧洲议会指出，欧元区截至6月一季的总体经济成长意外停滞，而同期西班牙、葡萄牙和斯洛伐克等国经济稳健增长，反映出改革已经在这些国家推行或正在实施。

“近期的经济数据证实，欧元区经济复苏仍然非常脆弱且不均衡，”他说。

“近来的情况发展突出表明，有必要推动经济成长和改革。欧元区面临的根本性挑战没有改变，”他指出，欧元区面临长期超低通胀的威胁。

**努力工作，不要讨价还价**

欧元区各国财长将于9月12日在米兰开会，继续讨论如何微调现有政策以修补公共财政，同时支持经济成长。

欧洲一些领导人，特别是意大利和法国的领导人，一直在施加压力，要求在预算削减目标方面采取一些弹性，用这种让步换取实行艰难改革的承诺。

但欧洲央行总裁德拉吉说：“从增强信心的角度来说...如果我们一开始就对结构性改革进行一次非常严肃的讨论，然后再讨论弹性，这样会好得多。”

他认为，要实现通胀目标，除了采用货币政策外，还“需要经济的成长和降低失业率，还需要别的东西，需要财政政策，首先需要结构性改革。”

“所以从这层意义上说，根本不存在太大的讨价还价余地，我们每个人都必须做好自己的事。”

**与其空谈，不如行动**

为减轻通胀回落风险并促进信贷，欧洲央行周四将利率降至纪录新低，并出台一项新计划，从10月开始购买有资产担保的证券(ABS)。

但迪塞尔布洛姆警告政要们：“严重依赖货币政策本身就有许多风险，短期内可能不会显现，但长期来看不可避免。”

欧洲正在讨论如何利用欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)中的财政规定，及其存在的弹性空间来支持不均衡的经济复苏。

迪塞尔布洛姆指出，转移劳工承受的税务负担以刺激内需，是可选方案之一，并补充道许多欧洲国家存在增加公共投资的空间。

对于利用规定存在的弹性空间，他表示，“这并非搭便车”。

各国财长下周会议的争论焦点在于，如何利用现有财政规定，即欧盟稳定暨成长协定来起草有利于经济成长的2015年预算案。

与迪塞尔布洛姆一样，德拉吉也强调不应放松规定，各国政府只能利用法规存在的弹性空间。

“利用法规存在的弹性空间，可以解决重大结构性改革的预算成本问题，并支持相关需求，”德拉吉称。(完)

(编译 王兴亚/郑茵/许娜；审校 张荻)

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