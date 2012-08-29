欧盟提议ECB担负起监管欧元区所有银行的职能--报载

路透米兰8月29日电---意大利日报Il Sole 24 Ore周三报导称,欧盟委员会将探讨一项新提议,即欧元区内的所有银行,不管它们是否具有系统重要性,都应当服从欧洲央行(ECB)被新赋予的监管职能.

委员会制定的这份计划将於周三在布鲁塞尔会议上进行讨论,并在9月中正式提交讨论.

该计划建议保留欧盟银行业管理局(EBA)对欧盟整体银行业的监管权力.

欧元区领导人曾经在6月誓言将创立一个欧元区的单一监管机构,提议目标是由欧洲央行担当这个职责,以此作为迈向欧元区银行业联盟的一个重要步骤.

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和西班牙首相周二在联合会议上都表示,欧洲在创立银行业联盟方面必须快速推进.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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