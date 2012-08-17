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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 10:41 BJT

默克尔支持德拉吉抗击危机策略

德国总理默克尔周四表示，支持欧洲央行总裁德拉吉的抗击危机策略，并敦促欧洲夥伴国迅速采取行动推进更紧密的财政政策一体化，称时间已经不多。默克尔下周将在柏林与法国总统奥朗德和希腊总理萨马拉斯会面。

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