欧洲央行新总裁上任後利率政策呈现的戏剧性转折

两次降息、预计1万亿欧元刺激及欧元区经济企稳的初步迹象，都让欧洲央行(ECB)把利率降至新低的可能性消退。 欧洲央行总裁德拉吉甫上任的剧烈转折，可能即将平静下来。

* 欧洲央行可能至2014年都维持利率在1%

* 数据改善再度引发经济冒出绿芽的说法

* 记取过早紧缩的教训

路透法兰克福2月22日电---两次降息、预计1兆(万亿)欧元刺激及欧元区经济企稳的初步迹象,都让欧洲央行(ECB)把利率降至新低的可能性消退.

欧洲央行总裁德拉吉甫上任的剧烈转折,可能即将平静下来.

欧洲央行本月稍早暗示在3月初开会时将维持利率於1%不变,因笼罩欧元区的阴霾已部分消散,希腊纾困协议的通过也降低了不确定性,央行很可能观望一段时间--或许数年.

去年底欧洲央行以三年期资金操作向银行挹注近5,000亿欧元,这再加上德拉吉出任央行总裁的头两个月连续降息,因而大大缓解了欧元区危机.

德吉拉表示,在银行接受资金後,已避免了"一场主要的信贷紧俏".下周银行将有第二次机会取得低廉资金,这料将进一步缓解货币市场紧张情况,并让贷款更容易取得.第二次资金操作规模料为5,000亿欧元.

"目前,(利率)按兵不动,主要原因是根据其对经济和通胀前景的评估,而不是债务危机,"Rabobank分析师Elwin de Groot表示.

"欧洲央行政策的重点一直不在於资金的成本,而是资金的量,这才是问题所在."

三年期的资金操作解决了量的问题.根据路透对超过60位分析师的调查,预估中值显示预期欧洲央行下周将释出4,920亿欧元的资金,规模类似於第一次操作.

随着融资问题得到处理,利率政策就可以专注在通胀和经济前景上,目前情况是比几个月前来得更好.市场上甚至传出"绿芽"的说法--即危机後重回成长.

继去年底经济活动下滑後,经济正再度蓄势待发.

欧洲央行提及经济稳定的初步迹象,而德国央行周一表示,许多人对全球经济成长的预估过於悲观,并称今年德国将迅速重回成长.

周二公布的调查显示,欧元区2月消费者信心小升.周三公布的采购经理人指数虽暗示经济仍脆弱,然制造业指数较前一个月上升.

Google Trends数据显示,去年底时在新闻文章中再度出现"绿芽"一词,而这词已消声匿迹近两年.

市场已感受到这些正面的趋势,FTSEurofirst 300指数.FTEU3过去三个月已大涨超过20%.

德国和欧元区二线国家之间的公债价差下滑.也让欧洲央行感到宽慰,不过仍值得警戒.

一位欧洲央行高层人士抨击市场的羊群心态.目前市场似乎已从恐慌中冷静下来.该名官员表示,危机最糟情况似乎已结束,但欧洲央行不应以此自满.

"从现在开始的三个月,在全球某些新事件可能让市场承受新的压力,"该名不愿具名的官员表示.

**按兵不动**

欧洲央行去年底两度降息,使利率回到金融危机早期的1.0%水准.随着德拉吉掌舵欧洲央行,央行一直避免暗示利率已经触底.

但在2月利率决策会议之後的新闻发布会上,德拉吉暗示并不打算在3月降息.

"我们没有对利率前景和当前的变动作出讨论,"他说.

相比之下,前欧洲央行总裁特里谢在10月出席的最後一次会议中表示,虽然欧洲央行保持利率不变,但已讨论了降息的利与弊,暗示欧洲央行准备在11月降息,该行确实也这麽做了.

芬兰央行总裁利卡宁称,现在没有讨论这个问题,强化了欧洲央行3月将按兵不动的讯息.

"如果欧洲央行管理委员会得出的结论是我们应该更进一步,那麽这麽做就不会有技术障碍,"利卡宁说,"但这个问题目前并不在议程之中."

路透访问的分析师中,对欧洲央行2013年中期是否降息的预期几乎各占一半,而预计利率已经触底的一方有所壮大,因为出现了更多乐观经济数据.同样,货币市场的价格则反映出欧洲央行至少要到今年年底才会降息的预期.

欧洲央行在步入升息周期之前也要三思而行.许多分析师认为,央行去年两度升息的举动操之过急,不得不在当年稍晚逆转这些升幅.该行之前曾在2008年7月升息後,又因雷曼兄弟倒闭而在10月降息.

"我们的主要设想情景是,央行将长期按兵不动直到2014年初,随後可能升息,"丹麦丹斯克银行分析师Frank Oland Hansen称.

Hansen指出,"他们已过早升息两次,2008年也曾这麽做,因而他们可能会从中吸取教训,更加谨慎行事."并称,德拉吉的做法似乎比特里谢更为宽松,他更倾向於把利率维持在低位,直到完全确定有必要升息.

另一个让央行维持利率不变的因素在於,尽管整个欧元区可能避免陷入衰退,或只是温和衰退,但多个负债沉重的成员国正深陷泥泞.

意大利经济去年最後一季萎缩0.7%,萎缩幅度高於预期,这令该国陷入了料将延续至2012年大部分时间的低潮,加入比利时、葡萄牙和希腊的衰退行列.

但由於欧洲央行只能够对整个欧元区设定单一利率,其正在试图使用其他手段,特别是提供长期资金来帮助这些国家.

"这可能使其倾向於将利率维持在略低於(欧元区)潜在平均水准,"丹斯克银行的Hansen称,"目前的景气循环周期完全不同步,这是个大问题."(完)

--编译 戴素萍/王翔琼;审校 张荻/张明钧

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