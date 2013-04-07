从塞浦路斯危机可汲取银行能有序关闭的经验--ECB官员

路透柏林4月7日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周日接受Deutschlandfunk电台采访时称，对塞浦路斯的援助显示银行能在困难重重的情况下逐步关闭，他并指出塞国局势已经稳定下来。

魏德曼对Deutschlandfunk电台称，他不排除塞浦路斯还需要更多流动性的可能，但强调指出，解决塞国问题要靠长期结构性改革，而不是更多的资金。

上月为获得100亿欧元欧盟和IMF的金援，塞浦路斯强制国内银行的大储户承担巨大损失。

援助协议还包括逐步关闭塞国第二大银行塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank)的内容。

魏德曼指出，对塞国的援助不能成为范例，因其金融业的规模很大。不过，那些要为银行陷入困境负责的人需要承担一些责任，这点至关重要。

“从塞浦路斯汲取银行能够逐步关闭的经验，这点很重要，尽管推进该计划的过程中存在重重困难。这是个积极讯号，应该能降低相关不确定性。”他说。

魏德曼提到欧洲有关如何处理破产银行的指令的讨论。“我们不能总是拿纳税人的钱去援助陷入麻烦的银行。应该要以不威胁金融体系的方式逐步关闭这些银行。”

欧盟执委会目前正在起草有关银行安全的指令，拟在成员国立法中加入有关投资者责任的内容。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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