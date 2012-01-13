欧央行维持利率不变 称低成本资金成效"明显"

欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福举行的月度新闻发布会上发言。摄于1月12日。

* 欧洲央行维持利率在1.0%不变

* 称提供三年期流动性正明显提振银行业

* 称有迹象显示经济趋稳,但不确定性仍高

* 欧央行大量注资後,西班牙和意大利公债标结果令人鼓舞

路透法兰克福1月12日电---欧洲央行(ECB)周四称,其挹注的三年期低成本贷款正在帮助欧洲银行业,并支撑整个欧元区的市场信心,但不排除进一步降息的可能性.

欧洲央行称,欧元区经济活动事实上已呈现一些企稳迹象,尽管仍面临诸多风险.

此次会议为欧洲央行在2012年的首次政策会议,会上央行决定维持利率在1.0%不变,暂时按兵不动以评估此前两次连续降息和去年底一系列其它措施的成效,有迹象显示,这些举措在抗击欧债危机的过程中正发挥积极作用.

央行总裁德拉吉在新闻发布会上表示,央行去年12月宣布实施的首次三年期低成本融资操作正在起到帮助作用,将於2月进行的第二次融资操作也应会受到欢迎.

德拉吉在会後举行的新闻发布会上称:"第一笔三年期再融资操作需求广泛,暗示我们的非常规政策措施正为改善银行融资环境做出巨大贡献,进而支持了融资状况和信心."

德拉吉称,央行挹注创纪录的三年期流动性後,经济显露企稳的初步迹象,此言提振欧元上涨.

欧洲央行12月向银行提供近5,000亿欧元三年期低息贷款.法国总统萨科齐敦促银行使用这些贷款来购买欧元区受困国公债.周四西班牙与意大利标债结果强劲,表明一些银行或许确实有此作为.分析师称,充裕的流动性帮助支撑了需求.

银行彼此惜贷,故而欧洲央行此举帮助维持了整个系统的运转,不过表明这些资金流入实体经济的证据并不太多.

自三年期低成本融资操作实施以来,商业银行在欧洲央行的隔夜存款规模屡创纪录新高;但德拉吉称,有迹象显示资金已找到自己的方式流入经济领域.

"时间越久...就有越多迹象显示,这是一个有效的政策举措,"他称,"若未作出此项决定,信贷萎缩将严重得多."

"总的来说,从欧洲央行贷款的银行与那些通过欧央行存款工具再存款的银行并不相同,"德拉吉补充道.

他还称,该央行仍"准备好再次采取利率行动".

"这意味着,如果金融紧张形势升级,那麽欧洲央行可能继续降息至0.75%,"Berenberg银行分析师Holger Schmieding称,"央行认为这样的紧张形势是经济前景面临的主要风险."

欲浏览ECB的银行存贷款相关图表,请点击:(link.reuters.com/nyd85s)

欲浏览ECB相关图表,请点击:(link.reuters.com/neg32s)

**准备采取行动**

继去年11月和12月降息後,欧洲央行本月决定维持指标利率不变,符合市场预期.

"货币政策立场依然且仍将宽松,"德拉吉补充道,"...不确定性很高,我们将观察形势的发展,而且准备好采取行动."

他拒绝表示1%就是欧洲央行利率底限.

分析师还特别指出,德拉吉在开场白中使用了"确保对未来一段时间内所有数据和形势进行非常彻底的分析"这种表述,分析师表示这或许意味着该央行允许进一步降息.

除了向银行挹注长期资金的非常规举措,欧洲央行还放宽了银行担保品的标准,并继续购买意大利和西班牙公债,尽管该央行对加大购买力度还是持反对态度.

西班牙和意大利周四标售公债的成本均大幅下降,西班牙实际融资规模是目标规模的两倍.

德拉吉称:"这(标债结果)是否表明(银行使用欧洲央行三年期贷款来参与标债)发生没有.坦白讲,我们并没有充分的证据来断言."

他补充称,欧元区经济仍面临很高的不确定性,不过他暗示有一些企稳的迹象.

德拉吉曾在11月首次会议上表示欧元区面临温和衰退,而这次会议他并没有重申这点.

他表示:"金融市场持续紧张,继续损害欧元区经济活动.不过据最近一些调查数据,有初步迹象显示经济活动在较低水平回稳."

**希腊问题**

德拉吉称,欧元区领导人保证民间债权人参与希腊第二轮救援是"唯一一次也是例外情况",欧洲央行对此感到满意.

欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯上周呼吁取消民间债权人参与,但德拉吉没有这样做.他还对欧洲央行是否可能接受所持希腊公债出现亏损的问题回避再三.(完)

--编译 肖群英/程琳/许娜;审校 郑茵/艾茂林/徐文焰

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