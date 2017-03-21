欧洲央行的刺激资金聚集在德国 因投资者不愿冒险--德国央行

路透法兰克福3月20日 - 德国央行周一公布的数据显示，欧洲央行(ECB)用于提振欧元区增长和通胀的资金聚集在德国，因投资者不愿在欧元区最强经济体之外冒险。

欧洲央行购买债券的资金有很多进入了德国银行的账户，并停在账上不动。这些账户通常为外国投资者所有。

这使德国央行2月对欧洲央行Target 2支付系统的净债权升至8,140亿欧元(8,751.3亿美元)的纪录高点。

但德国央行在其月度报告中说，这些资金之后并未流到欧元区其他地方，尽管其他地方的债券收益率往往高于德国。

德国央行称，这表明投资者不愿将资金投向较弱经济体，并引发了对欧洲央行刺激计划效果的疑虑。(完)