欧洲央行的刺激资金聚集在德国 因投资者不愿冒险--德国央行

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福3月20日 - 德国央行周一公布的数据显示，欧洲央行(ECB)用于提振欧元区增长和通胀的资金聚集在德国，因投资者不愿在欧元区最强经济体之外冒险。
欧洲央行购买债券的资金有很多进入了德国银行的账户，并停在账上不动。这些账户通常为外国投资者所有。
这使德国央行2月对欧洲央行Target 2支付系统的净债权升至8,140亿欧元(8,751.3亿美元)的纪录高点。
但德国央行在其月度报告中说，这些资金之后并未流到欧元区其他地方，尽管其他地方的债券收益率往往高于德国。
德国央行称，这表明投资者不愿将资金投向较弱经济体，并引发了对欧洲央行刺激计划效果的疑虑。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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