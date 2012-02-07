调查：欧洲央行料将暗示最早在3月降息至纪录低点

欧洲央行周四料将维持利率不变，但或将暗示已准备好3月调降利率，并可能将面对有关如何因应欧元区债务危机、尤其是希腊的紧迫问题。

* 欧洲央行料将维持利率不变,准备最早在3月降息

* 市场寻觅欧洲央行对2月末再启长期再融资操作(LTRO)的评论

* 同样关注欧洲央行对扶助希腊的意愿

路透法兰克福2月6日电---欧洲央行周四料将维持利率不变,但或将暗示已准备好3月调降利率,并可能将面对有关如何因应欧元区债务危机、尤其是希腊的紧迫问题.

周四欧洲央行会议前夕,希腊则演出了一场政治闹剧.该国政坛领导人周一推迟有关是否接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)新救助所要求严苛条款的相关决定.

如果周四以前不达成协议,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将被迫直面一系列问题,包括欧洲央行是否准备好放弃所持希腊债券的获利,并将这些持仓转移给雅典当局,来帮助希腊实现其减债目标.如果敲定协议,他也会被追问有关细节以及以此作为先例等问题.

对於欧洲央行对本月底第二轮低利三年期贷款、亦即LTRO规模的预期,金融市场也希望从德拉吉处寻觅线索.

欧洲央行去年年底利用LTRO向银行业挹注流动性的举措受到全球决策者的欢迎,称其为化解欧元区危机赢得了时间.通过向银行业提供资金来购买主权债券的方式,欧洲央行缓解了受困欧元区二线国际借贷成本的压力.

一项路透调查周一显示,在2月29日标售中,银行业将进一步向欧洲央行贷款4,000亿欧元,此前他们已於去年12月贷款4,890亿欧元.

由於欧元区摇摆在衰退的边缘,最近数据也显示通胀压力回落,下个月降息的机率增加.

去年欧洲央行把指标利率降至纪录低位1%,以扶助欧元区经济.上周的路透调查预测,欧洲央行可能在3月进一步降息至0.75%.

由於欧洲央行以前从来没有把利率降到1%以下,部分管理委员会成员不愿开此先例.欧洲央行内部对3月通胀与增长的最新预测,可能给予该行降息的理由.

"内部对3月的预测可能比12月的糟糕,"Berenberg Bank的分析师Christian Schulz表示."我们认为3月降息机率为60%,因为2012年的增长预测过高."

在去年12月公布的上一次预测中,欧洲央行内部的分析师预测今年欧元区经济增长率约为0.3%.

"1月会议之後的一个感觉是,(预测)有严格的条件限制.如果经济形势仍然像12月预测时的那样,就不会降息.如果形势恶化,将会有降息,"欧洲央行前分析师Schulz表示.

ING的利率策略主管Padhraic Garvey表示,欧洲央行可能在观望经济发展形势之後再采取行动.

他表示,"下次降息的时间不是非得在3月.我们认为可能是今年上半年的某个时候降息."其指出,欧元银行间拆放款利率(Euribor)的跌幅至少已达到官方贷款利率的降幅那麽大.

"更重要的是Euribor处於下行趋势.鉴於Euribor过去一个月的走势,我们已有效降息."

相关图表:

欧云区通胀与欧洲央行回购利率(link.reuters.com/neg32s)

欧元区流动性水平(link.reuters.com/qeq25s)

欧洲央行公债购买(link.reuters.com/nak93s)

受欧洲央行低价提供的三年期贷款影响,银行间拆借利率已经下降.此种操作目前无疑成为欧洲央行的主要危机应对工具,令央行减少了债券购买.

欧洲央行总裁德拉吉曾表示,他预计本月的再融资操作(LTOR)料将"需求可观".一些银行业者预计,此次的规模或大於路透调查预估的4,000亿欧元.

Berenberg的Schulz称,若欧洲央行在2月29日的LTRO操作中发放多至1万亿欧元的资金,增加的资金供应量恐在未来引发通胀压力.

他补充道,"欧洲央行将需要极其强硬的回应,通过升息来摆脱这种困境."(完)

--编译 梁睿雪/李春喜/王翔琼;审校 张明钧/王丽鑫/隋芬

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