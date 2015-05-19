欧洲股市返回数年高位附近 受欧洲央行决策者讲话提振

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月19日 - 欧洲股市周二返回数年高位，此前一欧洲央行决策者称将加快购债速度。欧洲央行购债计划旨在提振欧元区经济。
欧洲央行执委科尔的讲话令欧元兑美元在一周来首次跌穿1.12美元，刺激投资者对股市的胃纳，特别是出口企业占比大的德股DAX指数.GDAXI。EY的数据显示，今年头三个月欧元疲弱，令德国蓝筹企业的营收增加170亿欧元。
希腊股市.ATG也上攀升，此前希腊劳工部长称，该国很快和债权人达成协议，释出救助资金。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.65%，报1,606点，该指数没有受德国投资者信心调查意外下跌拖累。
但一些基金经理警告称，欧洲股市一点也不便宜，是时候缩减定期派发股息的蓝筹股头寸。
“我在策略上减持金融股，因为围绕希腊的风险不断上升，我增加在地产股的敞口，”AllianceBernstein投资组合经理Michele Patri说。
“超优质股，我不再是一味支持。我认为，市场估值并不便宜。”
德股DAX指数.GDAXI收涨2.23%，报11,853.33点。英国富时100指数.FTSE收涨0.38%，报6,995.10点。法国CAC指数.FCHI攀升2.09%，收报5,117.30点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。