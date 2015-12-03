欧股录得四个月来最大单日降幅 因欧洲央行放宽政策的力度令人失望

路透伦敦12月3日 - 欧洲股市周四录得四个月来最大单日跌幅，近期攀升至三个月高位的涨势被欧洲央行断送，央行今日宣布的最新政策力度远不及市场的预期。

央行如预期宣布下调存款利率后，欧股跌至平盘之下，央行总裁德拉吉举行记者会后，跌势在下午的交易中加速。

尽管德拉吉宣布延长资产购买计划，但并未增加资产购买规模，那些对政策放宽力度可能更大的希望落空。

“下调存款利率10个基点一开始就让市场失望，市场原本预计欧洲央行将有大动作。之后不久，德拉吉宣布延长量化宽松(QE)计划，但并未增加购债规模，市场的希望再度落空，”Edison Investment Research的首席策略师Alastair George表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3急跌3.3%，收报1,462.76点，为8月24日以来最大单日跌幅，且在本日稍早央行政策决定公布前不久触及三个月高位后下跌超过4%。

尽管今天欧洲央行的行动令人失望，但仍存在进一步刺激经济的可能性。瑞银的策略师表示，这并非他们的基本情境假设。

“德拉吉重申，从形式、规模和到期日来看，QE计划继续提供了足够的灵活性，这保留了进一步放宽政策的可能性，”瑞银的策略师在一份报告中称。

“不过，我们认为，今天欧洲央行的政策沟通暗示，除非通胀和成长前景出现意外的下档冲击，否则进一步放宽政策的可能性不大。”

Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲挫3.6%，无一只成份股收涨。

德国DAX指数.GDAXI重挫3.58%，报10,789.24点。法国CAC指数.FCHI大跌3.58%，报4,730.21点。

欧元区以外股市跑赢，英国富时100指数.FTSE急跌2.27%，收报6,275.00点。瑞士SMI指数.SSMI回落1.8%。(完)