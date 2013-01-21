欧元区数据或给市场带来希望 日本料放宽政策

资料图片：德国梅赛德斯奔驰公司在梅赛德斯工厂的生产线。 REUTERS/Alex Domanski

* 欧元区制造业PMI料上升

* 日本认真解决经济停滞和通缩问题

* "货币战"疑虑再现

路透伦敦1月20日 - 预计本周的欧洲制造业调查结果向好,且日本料采取果断的货币宽松举措,这两项因素应增强市场对于全球经济前景好转的信心.但肯定还不到庆祝胜利的时候.

欧元区制造业采购经理人指数尽管回升,但可能仍远低于50的荣枯分水岭.

如果日本央行屈从于政治压力,采取更大胆的货币宽松政策,那是因为该国沉重的债务负担、通缩和外部盈余萎缩有可能最终导致财政崩溃.

英国周五将公布第四季经济成长数据预计显示萎缩,将与德国2012年最后一季的黯淡表现一道提醒大家:欧洲必需自救脱困.

"真正关键的硬性经济数据仍极为负面,"商业研究机构经济谘商会驻布鲁塞尔分析师Bert Colijn表示."有一些改善,但还没有那么好."

但他表示,欧元区二线国家的经济消息不是十分让人担心,区内核心国家人气也在好转.

G+ Economics董事总经理Lena Komileva表示,鉴于股价波动程度正接近历史低点,且公司债收益率(殖利率)大幅下挫,投资者对风险资产的胃纳回升不能说是没有道理.

"金融压力数据暗示全球经济体质明显改善,"她说.

周五公布的第四季中国经济数据强劲,支持了这一观点.

**采购经理人数据料上升**

路透调查显示,分析师预期定于周四公布的法国、德国及欧元区采购经理人指数(PMI)初值上升.

德国IFO企业景气判断指数将于周五公布,料连续第三个月上升.

"企业信心数据更加正面这件事是一个良好的信号,"Colijn这样评价到.

德国商业银行称,其12月德国经济领先指标达到纪录高位,此前欧洲央行承诺购买受困国家的债券以缓解对欧元解体的担忧.

该行分析师Ralph Solveen表示,"我们认为企业将更加有信心,并对业务前景看法更为正面."

法国巴黎银行也看多德国,并预计德国经济增长将有明显加速.

该行分析师Evelyn Herrmann和Ken Wattret在一份报告中称,除了欧洲央行安全网之外,全球制造业正进入上升周期,强劲的就业市场和宽松的金融环境也支撑了消费.

他们表示,"此外,若全球经济超过预期,欧元区压力进一步缓和,就可能会有惊喜出现.这方面一个关键点就是出口增长和信心恢复将引发更强的投资反弹."

这也正是日本想要实现的目标.

为了实现这个目标,消息人士透露,首相安倍晋三的新政府与日本央行均同意将2%作为新的通胀目标,替换较为温和的1%的目标.

消息人士称,日本央行还将考虑承诺无限量购买资产,直到能够实现这个目标.日本央行周一开始为期两日的政策会议.

**对宽松政策支持与反对声音**

瑞士信贷全球股市策略师表示,有必要加大宽松货币政策以缓解财政大幅紧缩的影响.不久日本将必需开始紧缩财政以降低政府债务.日本政府债务已达到相当于国民收入的220%.

瑞士信贷认为,这个任务更加紧迫,因为日本正走向经常帐赤字,这种情况将使其更加依赖外国投资者为其预算缺口融资.

周四将公布的贸易数据将突显日本外部帐户恶化,路透调查的分析师预计连续第六个月出现逆差.

野村认为,2012年全年逆差将从上年的2.7万亿扩大至6.6万亿日圆(734亿美元).

对日本采取更加积极货币政策立场的预期支撑日本股市升高,但并非所有人都乐见.

日圆的下跌促使俄罗斯央行副总裁警告可能出现新一轮"货币战",而且采取超宽松货币政策的中期风险可能是周三召开的达沃斯全球经济论坛的主题.

"我很担心日本新当选政府的新政策,"德国财政部长朔伊布勒上周表示."对于全球金融市场流动性过剩,误解央行政策起到进一步加强作用."(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

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