资产负债表衰退令欧洲增长承压--欧洲央行执委普雷特

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福11月6日 - 欧洲央行执委普雷特周五称，民间继续调整资产负债表的活动，继续给欧洲经济增长造成压力，央行政策环境十分不确定。
“历史遗留问题给环境正常化造成了很大压力，”普雷特在一个会议上表示，“由于不确定性，我们面临困难抉择。”
普雷特还称，采购经理人指数(PMI)调查有时候也不能反映根本问题，例如金融危机后修复资产负债表的必要性。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。