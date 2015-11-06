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国际财经 | 2015年 11月 6日 星期五 18:27 BJT

资产负债表衰退令欧洲增长承压--欧洲央行执委普雷特

路透法兰克福11月6日 - 欧洲央行执委普雷特周五称，民间继续调整资产负债表的活动，继续给欧洲经济增长造成压力，央行政策环境十分不确定。

“历史遗留问题给环境正常化造成了很大压力，”普雷特在一个会议上表示，“由于不确定性，我们面临困难抉择。”

普雷特还称，采购经理人指数(PMI)调查有时候也不能反映根本问题，例如金融危机后修复资产负债表的必要性。(完)

(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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