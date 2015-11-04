ECB总裁称欧央行12月将检视政策 愿意且能够在必要时采取行动

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福11月3日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。
欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)终值较上年同期下滑0.1%，远逊于央行略低于2%的目标，因此有人呼吁欧洲央行扩大或延长其每月600亿欧元(660亿美元)的资产购买计划。
欧洲央行今年3月启动该计划，以扶助通胀率重回欧洲央行目标。
德拉吉表示，欧元区内需仍具韧性，但对新兴市场增长前景疑虑给“增长和通胀前景带来下行风险”。
“在这种情况下，欧洲央行管委会12月会议就需要重新检视货币政策宽松程度，”他说。
“管委会愿意且能够在必要时在职权范围内利用一切可用工具，以维持货币政策的合理宽松程度。”
德拉吉上月表示，12月拿到新的通胀预估后，欧洲央行管委会可以更好地做出决定。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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