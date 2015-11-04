ECB总裁称欧央行12月将检视政策 愿意且能够在必要时采取行动

路透法兰克福11月3日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。

欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)终值较上年同期下滑0.1%，远逊于央行略低于2%的目标，因此有人呼吁欧洲央行扩大或延长其每月600亿欧元(660亿美元)的资产购买计划。

欧洲央行今年3月启动该计划，以扶助通胀率重回欧洲央行目标。

德拉吉表示，欧元区内需仍具韧性，但对新兴市场增长前景疑虑给“增长和通胀前景带来下行风险”。

“在这种情况下，欧洲央行管委会12月会议就需要重新检视货币政策宽松程度，”他说。

“管委会愿意且能够在必要时在职权范围内利用一切可用工具，以维持货币政策的合理宽松程度。”

德拉吉上月表示，12月拿到新的通胀预估后，欧洲央行管委会可以更好地做出决定。(完)