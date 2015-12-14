ECB将达到通胀目标 不会有不当延迟--总裁德拉吉

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福12月14日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，在欧洲央行本月稍早进一步放宽政策后，欧元区通胀将达到近2%的目标，“不会有不当延迟”，且央行在必要时刺激物价上涨的作为不会有所限制。
由于通胀率盘旋在仅略高于零的水平，欧洲央行担心达成其略低于2%通胀率目标的进程推迟，可能损及该行信誉，因此今年一直在放宽货币政策，希望刺激物价增长。
德拉吉为欧洲央行最新的刺激举措辩护，这些举措包括调降存款利率与延长资产购置计划，但力度小于市场预期。
德拉吉表示，“在管理委员会本月稍早调整了工具之后，我们预计通胀将达到目标，不会有不当延迟。”
他称，在欧洲央行职权范围内，对于可以使用哪些工具让通胀率回升至其接近2%的目标，不存在限制。
“在我们的职权范围内，要选择哪些工具、或者如何选择，并没有限制，”德拉吉表示。
“我们一直可以让通胀回升至我们的目标，我们必须这么做，也将会这么做。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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