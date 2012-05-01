欧盟改变思路 为加速经济增长寻出路

路透布鲁塞尔4月30日电---欧盟在缓慢稳步改变它向外界传递的有关促进经济增长的讯息,同时意识到以前为促进增长所走的路也许是错误的.

问题在於欧盟能否想出一套策略,能够打消金融市场疑虑,同时让债务继续消减.

很多个月以来,被奉为圭臬的想法是,处境困难的欧元区国家必须降低预算赤字,进行深刻的结构性改革--对劳动市场、养老金体系改革,并通过民营化方式--从而刺激经济增长.

问题是,在经济已然萎缩之际削减支出并实施改革,往往让经济放缓程度加深,让赤字更加难以降低,形成经济下行循环.

而且,欧盟决策者要求实施的结构性改革--也就是意大利、西班牙、希腊、葡萄牙等国正在艰苦落实的改革--可能需要数年才能发挥提振增长的效果,而短期来看这些改革措施往往引发很大的社会和政治动荡.

因此,许多分析师和决策者都认同,欧盟现在需要的是能更有效刺激经济增长的措施.

一位提供领导人危机应对建议的欧盟官员说得很简单扼要:"对债务的盲目执着已经够了,现在是提出适当刺激措施的时候了."

曾获诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)上周也加入这场辩论,他认为欧洲的整顿债务策略是"自取灭亡",并指出单纯靠紧缩措施,从未让经济恢复健康.

在维也纳的一场辩论中,斯蒂格利茨敦促德国等欧盟较富裕的成员国,增加对基础设施、教育和科技的投资,这些投资将能带来比资本成本高得多的回报.

"我希望...大家辩论的问题是我们能做些什麽来推动经济增长,而不是我们如何一起压抑彼此,"他说道.

着重於投资是个吸引人的观点.虽然意大利将实现预算平衡的目标推迟了一年後,几乎毫发无伤,但提高2012年赤字目标的西班牙却遭到债市的惩罚,借款成本激增,说明大幅放松财政政策是很危险的做法.

"即便政府很认真地考虑大幅放松财政政策,这样的路线转变将带来适得其反的效果,"德意志银行分析师Mark Wall和Gilles Moec说道.

**EIB有必要增资但仅此不够**

最近几天,有关一项刺激成长计划的框架已开始搭建,希望能在6月底欧盟领导人峰会上亮相.

计划的主要着眼点在於欧洲投资银行(EIB)增资,使其能够扩大对欧盟27国基础设施以及相关项目的投资.该银行是欧盟的长期贷款部门.

2010年EIB为欧盟项目提供约700亿欧元资金,这是在实收资本相对较小的情况下发放的.只需将实收资本提高100亿欧元,EIB的放贷能力就有可能大大增强,额外促成高达1,800亿欧元的投资.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在本月稍早据此向欧盟提出一项建议,并将在5月中提交部长会议讨论.欧盟官员称,EIB以前一直反对增资,不过现在准备赞同此事.

"我呼吁欧盟成员国让EIB增资,以此向欧洲基础设施和创新项目的必要投资提供资金,这种方法最可靠,"雷恩在最近一次采访中对路透表示.

"我们没法等到危机结束.我们需要现在就给EIB增资以便用於投资."他说.

这种倡议或许稍稍有助於经济的恢复,但似乎并不能改变大局.

拿它和欧洲央行挹注的逾1万亿欧元相比,数目看起来并不大.欧洲央行的资金或许避免了一场信贷紧缩,但在挽救欧元区经济免于重陷衰退方面,仍几乎没什麽成效.

"以一些联盟资助的投资方案补充撙节计画,这种作法正逐渐成为共识,但我们不认为那能为增长带来任何立即的宏大效果."前述德意志银行分析师说.

同时,欧盟执委会也正研究各种方法,改变欧盟结构基金的运用,以便更迅速拉抬经济增长;这些结构基金资助较贫困成员国,以协助改善基础建设.

欧盟的长期预算在2007-2013年间编列近3,500亿欧元於结构和区域经援,但其中仅小部分可能依执委会的计画重新支配,而其计画仍待成形.

欧盟执委会周一低调回应有关可能拨出多少资金用於基础建设投资,形容传闻的金额"纯属臆测",同时表示仍聚焦减赤.

"我们并非谈论财政整固的替代方案."执委会发言人Pia Ahrenkilde-Hansen告诉记者."问题并非财政整固或是增长择一,我们两者都需要."

政治层面而论,在确保赤字维持在共同最小程度的新财政规则要确立之际,要给予欧元区成员国在债务上大量余裕是不可能的事.

"财政协定可能大致维持不变,但减赤的方式可能稍稍放松一些."摩根大通驻伦敦经济分析师David Mackie说.

他还预测欧洲投资银行的作用将扩增,欧盟结构性基金获得"更为积极"的运用.

**政治因素**

尽管欧洲领导人能拿出什麽,还有待观察,但显然已经有压力,必须在口头上更偏向支持增长.

过去一周,因为推动撙节而垮台的政府清单又新加入了荷兰和罗马尼亚.

随着主打增长牌的法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)料战胜萨科齐赢得5月6日的总统选举,各国领导人改弦易辙的时机成熟.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉已谈到"增长协定",德国总理梅克尔周末支持EIB增资,不过她也重申财政整固和结构性改革的必要.

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)上周致信欧盟领导人,敦促他们对於众多可能具有经济刺激效果的议题达成共识,包括能源效率及欧洲单一专利制度.

"重点现在应进一步转向优先考虑能促进增长和就业的举措,以及恢复可持续增长,"他并表示可能有必要在未来几周召开非正式峰会,以便在6月底峰会之前,维持动能不坠.

官员表示,额外召开的峰会可能在5月底或6月1日,如此一来,各国领袖只剩下四周时间,可以充实有关刺激成长的构想内容.(完)

--编译 白云/郑茵/张若琪/王丽鑫;审校 蔡美珍

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