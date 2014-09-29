分析：欧洲经济陷停滞 德国决心实现预算平衡拒绝出手激励

图为雅典一家零售店，一名女性在挑选西红柿。 REUTERS/John Kolesidis

撰稿 Paul Taylor；编译 王丽鑫/杜明霞/朱晓军

路透巴黎9月28日 - 欧洲经济增长的引擎罢工了。

尽管欧洲央行(ECB)采取措施向经济注资，但欧元区经济仍然陷入停滞，这让德国面临越来越大的压力，要求其利用本国健康的预算情况来增加公共投资，刺激需求及促进增长。

德国总理默克尔对此一直坚决说“不”，上周访问法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)时清楚的表明了态度。

如果她是心意已决，而不是为了让欧洲伙伴国加大改革力度所施的计策，那么欧央行总裁德拉吉为激励欧洲经济提出的三方参与的大规模谈判恐怕难以成行。

这可能让欧元区再次陷入衰退，加剧失业状况，并导致激进的政治反应。

国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行、欧洲议会、美国以及欧元区成员国都在恳求德国，动用被经济学家称为“财政空间”的灵活预算空间，通过减税、对老化的公路、铁路、能源和通讯网络进行投资，来搞活经济。

德国官员私下承认，德国在公共和民间投资上都存在缺口。该国公共支出占经济产出的比例仅为1.6%，不到法国和瑞士的一半，甚至比希腊还低。

但德国政府坚决维持平衡预算策略，以比计划更快的速度迈向盈余，即便本国经济显示出滑向停滞的迹象。法国和意大利经济已经陷入停滞。

虽然多数分析师认为德国有能力松开钱袋，不过德国拒绝这么做，有政治、文化和经济方面的原因。

德国有以下三大理由：

1) 德国致力于以身作则，达成财政目标，实现1969年来首次联邦预算盈余，并且没有借款。欧元区的信誉取决于成员国政府坚守承诺。

2) 德国的财政空间没有外界人士想象的那么大，因为德国面临老龄化和人口萎缩问题，需要实现预算盈余以满足未来养老基金和医保需求。

3) 欧元区的经济问题主要是供给，而不是需求。对就业市场、法律体系、养老基金和福利制度进行结构性改革，以提高竞争力，是实现可持续复苏的唯一方式。通过举债来增加公共支出的做法，将削弱实行改革的压力。

德国财政部长朔伊布勒9月9日向国会提交2015年预算案时表示：“我们绝不能允许自己陷入这样一种幻觉，即可以通过使用更多公共资金、甚至提高赤字来解决我们的问题。”

在这样的公开表态背后，默克尔坚持其立场自有强烈的政治动机。

在保守党与社会民主党的联盟协议中，已经写入了该平衡预算案。若偏离该立场，将引发民众对反欧盟的右翼政党--德国联盟(Alliance for Germany)的支持。德国联盟在本月的州选举中收获颇丰。

不难想象目前会出现交换局面：法国和意大利承诺加大改革力度，而德国进行财政刺激，通过欧盟新金融工具增加欧洲公共投资、利用民间资金促进联合放贷，以此换取欧洲央行扩大宽松货币政策。

“如果德国能提升内需和投资，而法国和意大利改革就业市场、商业环境和养老金体系以支持经济和工业竞争力，它们将共同为整个欧元区做出巨大贡献，”目前担任欧洲议会议员的雷恩表示。

他表示，德国刺激经济还有助于压低欧元实际汇率，让欧元区南部国家的出口更有竞争力。

如果德国不加大投资力度，法国也不愿冒险进行重大改革，那只剩下欧洲央行来承担重振经济的全部重担。

即便德拉吉能够克服德国对欧洲央行购债计划的反对，他上周也曾对欧盟决策者表示，没有结构改革，仅靠货币政策也难产生重大效果。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/朱晓军；审校 高琦)

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